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'Masa bize pusu kurdu' diyen Ağıralioğlu'na Uysal'dan tepki: Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Millet İttifakı'nı hedef alan açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan cevap geldi. Ağıralioğlu'nun açıklamalarına tepki gösteren Uysal, "Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas’ lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım." dedi.

13:49 . 23/03/2023 Thursday
Yeni Şafak
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu-Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu-Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklmalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.

"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"

Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:

"HDP, Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacağını açıkladı. Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım.
HDP'lileri Türk devletine katil derken görüyorum. Operasyonlarımıza Kürdistanın işgali diyorlar. Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kez PKK'ya katil derken gösteremediniz. Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz.
Partimize iktidar olmadan bu kadar nezaketsizliği, iktidar olunca milletimiz için tehlike olarak görüyorum. Kemal beyin adaylığını dayatmasına, şahsi hırsımıza hamledilmesine itiraz ediyorum."

"Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım"

Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan cevap geldi. Uysal, Ağıralioğlu'nun açıklamalarına
"Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım"
sözleriyle tepki gösterdi.

"Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor"

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi:

"İYİ Parti, bu açıklamalara kurumsal olarak bir refleks verecektir. Neticede ortak mutabakat ile bir aday açıklanmış. Tartışmaları yapabilirsiniz. İyinin daha iyisi var. Güzelin daha güzeli var. Perdenin arkasında karar almadan bütün bu müzakereleri yapabiliriz. Ama artık bir yola koyulmuş. Millet önünde tarihi bir sorumluluğumuz var.
O istikametten ayrılmadan belirli değerlendirmeleri yapmak mecburiyetindeyiz. Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor. O ‘kumpas’ lafını ne benim şahsım ne de siyasi partilerin genel başkanlarının hak etmediği kanaatindeyim. Öyle bir vaka yok. Türkiye’de terörle mücadelede de ne tereddüt kaldı ne müsamaha. Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım. İktidarın istediği zaten bu tür sözlerdir. Bu ifadelerin doğru olmadığını düşünüyorum."

İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklamalarına HDP'lilerden cevap: Yerel seçimlerde aklın neredeydi?

İYİ Parti İstanbul Miiletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert ifadeler kullandı. Ağıralioğlu, "Ben HDP'nin içine dahil olduğu denklemde olmayızı defalarca açıkladım. HDP Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Ben terör gölgesi düştüğü yerde devletin örselenmesine razı değilim." dedi. Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına HDP'lilerden cevap geldi. HDP Gençlik Teşkilatı tarafından yapılan paylaşımda, "Yavuz it havlamış yine" ifadesi kullanıldı. HDP'li Ali Kenanoğlu, "Koltuk kavgası yüzünden masadan kalkanlar bize bunu diyor" derken, eski HDP'li Sibel Yiğital ise "Yerel seçimlerde aklın neredeydi." paylaşımında bulundu.


#Gültekin Uysal
#Yavuz Ağıralioğlu
#İYİ Parti
#HDP
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