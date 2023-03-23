'Masa bize pusu kurdu' diyen Ağıralioğlu'na Uysal'dan tepki: Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu-Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında HDP-CHP iş birliğine yönelik çok sert açıklmalar yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyledi.
"Siz PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz"
Ağıralioğlu şu açıklamalarda bulundu:
"Sözlerin kimin ağzına sakız olduğuna dikkat etmek lazım"
"Söylenen sözler bizi de ilgilendiriyor"
Halk TV’de İsmail Küçükkaya’ya açıklamalarda bulunan Uysal şunları söyledi: