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Seçim takvimi başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci bugün başlıyor. Seçim takviminin bazı önemli aşamaları haberimizde.

Haber Merkezi
04:00 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci bugün başlıyor. Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

*19 Mart:
Cumhurbaşkanı adaylığı için adaylık başvuruları başlayacak.
*20 Mart
: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, başvurusu sona erecek.
*21 Mart:
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ilan edilecek.

ADAYLIK VE İTTİFAKTA SON GÜNLER

*23 Mart:
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi sona erecek.
* 24 Mart:
Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeleri için son gün.
* 31 Mart:
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.
* 1 Nisan
: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.
* 6 Nisan
: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin son gün.
* 8 Nisan
: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.
* 9 Nisan
: Milletvekili aday listelerini YSK’ya teslimi ve bağımsız milletvekili adaylığı son başvuru günü.
* 12 Nisan
: Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
* 19 Nisan
: Milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.
* 27 Nisan
: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
*
4 Mayıs
: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

* 7 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

* 9 Mayıs
: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
* 13 Mayıs
: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
* 14 Mayıs
: Oy verme günü.

KESİN SONUÇLAR

15 Mayıs
: Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim takvimi başlayacak.
16 Mayıs
: Birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak. Yapılan itirazlar en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs
: YSK’ya itiraz süresi 17.00’de sona erecek.
18 Mayıs
: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs
: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.



#YSK
#Seçim Takvimi
#14 Mayıs
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