Seçim takvimi başladı

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) hazırladığı takvim kapsamında seçim süreci bugün başlıyor. Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
*19 Mart:
Cumhurbaşkanı adaylığı için adaylık başvuruları başlayacak.
*20 Mart
: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, başvurusu sona erecek.
*21 Mart:
Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvuruları kabul edilenler ilan edilecek.
ADAYLIK VE İTTİFAKTA SON GÜNLER
ADAYLIK VE İTTİFAKTA SON GÜNLER
*23 Mart:
Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi sona erecek.
* 24 Mart:
Siyasi partilerin ittifak protokolünü YSK’ya teslim etmeleri için son gün.
* 31 Mart:
Cumhurbaşkanı kesin aday listesi yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak.
* 1 Nisan
: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.
* 6 Nisan
: İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerine ilişkin son gün.
* 8 Nisan
: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’da kura çekilecek.
* 9 Nisan
: Milletvekili aday listelerini YSK’ya teslimi ve bağımsız milletvekili adaylığı son başvuru günü.
* 12 Nisan
: Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek.
* 19 Nisan
: Milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.
* 27 Nisan
: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.
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4 Mayıs
: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.
* 7 Mayıs: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
* 9 Mayıs
: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.
* 13 Mayıs
: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.
* 14 Mayıs
: Oy verme günü.
KESİN SONUÇLAR
KESİN SONUÇLAR
15 Mayıs
: Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde seçim takvimi başlayacak.
16 Mayıs
: Birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00’de son bulacak. Yapılan itirazlar en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.
17 Mayıs
: YSK’ya itiraz süresi 17.00’de sona erecek.
18 Mayıs
: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.
19 Mayıs
: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.
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44 dakika önce