Nusaybin'de terör mağdurları yeni konutlarına kavuştu

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Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz: Adalet arayışına devam edeceğim

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Washington Post gazetesi için 'Adalet arayışım sürüyor çok geç değil' başlıklı bir makale kaleme aldı. Kaşıkçı'nın kendisine evlenme teklifi ettiğinde, tüm bu yaşananları tahmin etmediğini belirten Cengiz, "Çok geç değil, ABD'nin gerçeğin yanında olacağına dair umudumu sürdüreceğim. Aynı zamanda Cemal için adalet arayışına devam edeceğim. Dünyanın dört bir yanından insanların ve hükümetlerin, benim bu arayışıma katılacağına dair umudumu da sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.