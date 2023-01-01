O alçak yakalandı: Camide alkol masası kuran ahlaksızı polis enseledi

İstanbul'da camiye giren bir şahıs, içeride alkol içtiği görüntüleri 'Allah ile dertleştim biraz' notuyla Reddit hesabından paylaştı. 'Kondopolos' takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle açıkça alay etmeyi sürdürdü. Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim" dedi. "Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı. Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı. Tepki toplayan bu paylaşım üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı incelemeler sonucu S.Y.Ö. adlı şahsa ulaştı. Alçak, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.