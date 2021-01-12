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POLİTİKA

​O çirkin sözlere dava: Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan açıklaması

O çirkin sözlere dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi hakkında “sözde cumhurbaşkanı” çirkin ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca “Cumhurbaşkanına hakaret”ten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, CHP lideri hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Kaset kumpasıyla gelen sözde genel başkan

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki göstererek “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözde genel başkanı milletimizin irfanına havale ediyoruz” dedi. Türkiye’de artık cumhurbaşkanının milletin yarısından fazlasının doğrudan iradesiyle belirlendiğini hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine büyük bir devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler ve bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla işbaşına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur” dedi.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: Milli iradeye saygısızlık
GÜNDEM
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde Cumhurbaşkanı' sözüne tepki: Milli iradeye saygısızlık

SKANDALLARI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR

Her hafta toplumumuzun bir kesimini hedefe koyarak kendi çapsızlıklarını parti içi skandallarını örtmeye çalışıyorlar. Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Ülkemizin kendi güvenliğini ve kardeşlerinin haklarını korumak için gerçekleştirdiği harekatların ruh dünyalarında yol açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Teröriste ‘terörist’ demekten bile aciz bu sözde genel başkanı öncelikle CHP seçmeninin sağduyusuna, sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir
GÜNDEM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Millet bu hazımsızlığa sandıkta cevabını gene verecektir

Milli iradeye savaş açmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. HDP’nin kapatılması için çağrısını tekrarlayan Bahçeli’nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

MAKUS SONDAN KURTULAMAZ

  • ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibarıyla Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.

Darbeci zihniyet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı. Siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür” dedi.

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