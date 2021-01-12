O çirkin sözlere dava

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, CHP lideri hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu.
Kaset kumpasıyla gelen sözde genel başkan
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sert tepki göstererek “sözde Cumhurbaşkanı” ifadesine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözde genel başkanı milletimizin irfanına havale ediyoruz” dedi. Türkiye’de artık cumhurbaşkanının milletin yarısından fazlasının doğrudan iradesiyle belirlendiğini hatırlatan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Böylesine büyük bir devrimi hala içlerine sindiremeyenler sancılarını farklı görüntüler ve bahaneler altında dışa vuruyor. Bizzat kendisi bir kaset komplosuyla işbaşına gelen, partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerini görmezden gelerek orada kalmayı başaran bir siyasi partinin sözde genel başkanının sancısının sebebi de budur” dedi.
SKANDALLARI ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR
Her hafta toplumumuzun bir kesimini hedefe koyarak kendi çapsızlıklarını parti içi skandallarını örtmeye çalışıyorlar. Türk demokrasisi millete ve onun temsilcilerine hakareti siyaset zanneden bu çukur zihniyeti hak etmiyor. Ülkemizin kendi güvenliğini ve kardeşlerinin haklarını korumak için gerçekleştirdiği harekatların ruh dünyalarında yol açtığı sarsıntıyı bu şekilde dışa vuruyorlar. Teröriste ‘terörist’ demekten bile aciz bu sözde genel başkanı öncelikle CHP seçmeninin sağduyusuna, sonra da aziz milletimizin irfanına havale ediyoruz.
Milli iradeye savaş açmıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. HDP’nin kapatılması için çağrısını tekrarlayan Bahçeli’nin açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
MAKUS SONDAN KURTULAMAZ
- ABD’nin seçilmiş Başkanı’na ve seçim sonuçlarına saygı duyan ama Türkiye Cumhuriyeti’nin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na sözde diyen CHP Genel Başkanı’nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’na sözde demek öz itibarıyla Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir.
Darbeci zihniyet
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kınadı. Siyasi muhalefet yapmakla, demokratik olmayan bir zihniyeti dayatmak arasındaki farkı gözetmeden konuşulduğuna dikkati çeken Çelik, "Cumhurbaşkanımız’a 'sözde cumhurbaşkanı' demek ancak darbeci zihniyetin bir ürünüdür” dedi.
Cumhurbaşkanımızdan “sözde Cumhurbaşkanı” şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirdi. Bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanımızın “tarafsız” olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ediyorlar.
Cumhurbaşkanımızdan “sözde Cumhurbaşkanı” şeklinde bahsedenlerin yanlışlarını düzeltmeleri ve özür dilemeleri gerekirdi. Bunun yerine konuyu saptırıp Cumhurbaşkanımızın “tarafsız” olmadığını söyleyerek yanlışlarını savunmaya devam ediyorlar.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 11, 2021