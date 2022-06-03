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ANKARA

O sanıklar daha az ceza aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında sanığa verilen ceza muhalefet tarafından eleştiriliyor ancak geçmişte buna benzer olaylarda sanıklara daha az ceza verildiği dikkat çekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
O sanıklar daha az ceza aldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2013’de Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Nevşehir’de katıldığı bir programda, Hüseyin Satı isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı davasında sanığa verilen ceza muhalefet tarafından eleştiriliyor ancak geçmişte buna benzer olaylarda sanıklara daha az ceza verildiği dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu’na Ankara Çubuk’ta 21 Nisan 2019’da katıldığı şehit cenazesinde yumruk atan sanık Osman Sarıgün’e 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakıldı. CHP’liler, bu karar sonrası sosyal medyadan “az ceza verildiğine” dair algı operasyonuna başladı.

BENZER KARARLAR

Oysa mahkemelerin benzer kararları bulunuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2013’de Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Nevşehir’de katıldığı bir programda, Hüseyin Satı isimli kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Sanık, “kasten yaralama” suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız da 2010’da yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgan, yargılandığı mahkemece 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezanın ertelenmesine hükmetti.

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