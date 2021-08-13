Gündem Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti Vicdansız anne tahliye edildi
KAYSERİ

Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti: Vicdansız anne tahliye edildi

Kayseri'de üç yaşındaki oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç verdiği iddiasıyla tutuklanan Öznur Ö., avukatı aracılığıyla mahkemeye yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi. Öznur Ö.’nün oğluna sigara içirip, ilaç verdiği görüntüleri kayda aldığı ortaya çıkmıştı.

Haber Merkezi DHA
Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti: Vicdansız anne tahliye edildi
Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anne tahliye edildi.

İngiltere'de yaşayan Turgut Ö. ile Öznur Ö., 4 yıl önce dini nikah kıydı. Muş'ta birlikte yaşayan çiftin bir yıl sonra çocukları dünyaya geldi. Turgut Ö., 1,5 yıl önce çalışmak için İngiltere'ye gitti. Bunun üzerine Öznur Ö., Hatay Reyhanlı'daki ailesinin yanına döndü. Öznur Ö., oğlunu başka birinin üzerine kaydettirdi.

Turgut Ö. yurt dışındayken, Öznur Ö.’nün oğlu Y.T.'ye sigara içirip ölmesi için ilaç içirdiğini öğrendi. Öznur Ö.’nün olayı görüntülediği videoya ulaşan Turgut Ö., İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulundu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Öznur Ö.'nün Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde yaşadığını belirledi.

DHA

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17 Haziran’da, Öznur Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öznur Ö. tutuklandı. Annesinin fiziki ve psikolojik işkencesine maruz kalan Y.T. ise korumaya alındı.

DHA

Tutukluluk sonrası Öznur Ö., avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Oğlu Y.T’yi öldürme niyetinin olmadığını iddia eden Öznur Ö. tahliyesini talep etti. Talebi kabul edilen Öznur Ö., 2 gün önce tahliye edildi. Turgut Ö., dini nikahlı eşi Öznur Ö’nün oğlu Y.T’ye işkence ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla karara itiraz etti.

DHA

CEP TELEFONUYLA KAYDA ALMIŞ

Öte yandan, Öznur Ö’nün oğluna sigara içirip, çok sayıda ilaç verdiği anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Hangi tarihte çekildiği belli olmayan görüntülerde Öznur Ö.’nün ilaçları eline alıp oğluna, “Ne sen ne de ben. Artık yaşamayalım. Bize bu hayatı çok gördüler. Öleceksin zaten iç” dediği görüldü.

Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu
GÜNDEM
Kahreden olay! Asansör bir anda hareket etti: İki aylık bebeğin acı sonu

Almanya'dan tatil için gelmişti: Akrabalarından etkilendi Müslüman oldu
GÜNDEM
Almanya'dan tatil için gelmişti: Akrabalarından etkilendi Müslüman oldu

Avustralya’da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü
DÜNYA
Avustralya’da annesinin kucağında saksağan saldırısına uğrayan bebek öldü
Abone Ol Google News
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Kuvvetli yağışo bölgelere ilerliyor

Kuvvetli yağış
o bölgelere ilerliyor

Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.