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OHAL kararnameleri Meclis'te

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 3 kararname de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilirken, Meclis'e ulaşan OHAL kararnamesi sayısı, 9 oldu.

17:18 . 15/03/2023 Wednesday
DHA
TBMM

TBMM

OHAL kapsamında, bölgesel kalkınma ve yatırım teşvikleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde; genel hayata etkili afet bölgesinde teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen, yatırım süresi biten ancak tamamlama vizesi alınmamış yatırım teşvik belgelerinin talep alınmaksızın yatırım süresi devam eden yatırım teşvik belgelerinin ise 3 ay içinde talep edilmesi halinde tamamlanmış sayılması öngörüldü. 


Deprem bölgesinde ilçe bazında cazibe merkezleri programında alınan bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için Değerlendirme Komitesi kararı olmadan, yatırım teşvik belgesi düzenlenebilmesi amaçlandı. Ayrıca kalkınma ajanslarının yönetim kurulu yetkilerinin genel sekreter tarafından kullanılabilmesi, deprem bölgesi dışındaki kalkınma ajanslarının deprem bölgesine yönelik destek programı uygulayabilmesi, kalkınma ajanslarının bölge yararına taşınmazlar hariç kiralama ve satın alma yapabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.
Canlı hayvan ve şeker yardımı
Tarım alanında ilişkin tedbirlerin olduğu kararnamede; afet bölgesinde arılı kovan, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine bir defaya mahsus olmak üzere canlı hayvan ve şeker yardımı yapılması öngörüldü. 
Sanayi iş yerlerinin yeniden inşası

Sanayi iş yerlerine ilişkin kararnamede ise afetten etkilenen sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerlerin belirlenmesi, belirlenen sanayi alanlarında imar planları, imar değişiklikleri ve itirazları süreçlerinin 3'er günde tamamlanması öngörüldü. Yıkılan veya kullanılamayacak kadar hasarlı iş yerlerinin veya inşaatı devam eden iş yerlerinin maliklerinin talebi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın görüşü alınarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yerinde yeni sanayi iş yerlerinin yaptırılmasına yönelik düzenlemeye gidildi. 




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OHAL kararnameleri Meclis'te
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