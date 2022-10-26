Önce FETÖ’cüler şimdi Geziciler

CHP’nin grup toplantısında KHK'lı FETÖ'cüleri ağırlayan, hafta sonu da KHK'dan ihraç edilen Ahmet Tanrıverdi isimli kişinin verdiği doktor önlüğünü kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Gezi davasında yargılanan sanıkların ailelerini ağırladı. Kılıçdaroğlu, "Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur" diyerek, Gezi olaylarının Türk demokrasi tarihinin onurlu bir sayfası olduğunu iddia etti.

GEZİ AİLELERİ BURADA

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gezi aileleri burada onlara da hoş geldiniz diyorum" dedi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Allah aşkına Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri bir sestir. Ve bu ses bir bayraktır ve bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıdır, demokrasi, adalet bayrağıdır. Milyonlarca gencimizin adalet istediği bir bayrak, bir sözdür o. Yargılanıyorlar arkadaşlarımız. Yurt dışından geldiler bazıları. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir soru bile sormadı. İki bir tek tanık bile dinlemiyor. Üç, bir delil var mı yok mu bunu bile araştırmıyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu duruşmayı. Ama ahdimdir ne olursa olsun bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Gerçekten de bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur." Kılıçdaroğlu, daha sonra Gezi davasından tutuklu Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ailelerini makam odasında ağırladı.

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