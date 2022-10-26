Gündem Önce FETÖcüler şimdi Geziciler
ANKARA

Önce FETÖ’cüler şimdi Geziciler

CHP’nin grup toplantısında KHK'lı FETÖ'cüleri ağırlayan, hafta sonu da KHK'dan ihraç edilen Ahmet Tanrıverdi isimli kişinin verdiği doktor önlüğünü kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Gezi davasında yargılanan sanıkların ailelerini ağırladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce FETÖ’cüler şimdi Geziciler
Kılıçdaroğlu CHP Grup Toplantısı’nda Gezi davasında yargılanan sanıkların ailelerini ağırladı.

CHP’nin grup toplantısında KHK'lı FETÖ'cüleri ağırlayan, hafta sonu da KHK'dan ihraç edilen Ahmet Tanrıverdi isimli kişinin verdiği doktor önlüğünü kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Gezi davasında yargılanan sanıkların ailelerini ağırladı. Kılıçdaroğlu, "Gezi'ye buradan selam göndermek benim boynumun borcudur" diyerek, Gezi olaylarının Türk demokrasi tarihinin onurlu bir sayfası olduğunu iddia etti.

GEZİ AİLELERİ BURADA

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gezi aileleri burada onlara da hoş geldiniz diyorum" dedi. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: “Allah aşkına Gezi olayları Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haksızlık karşısında yükselttikleri bir sestir. Ve bu ses bir bayraktır ve bu bayrak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıdır, demokrasi, adalet bayrağıdır. Milyonlarca gencimizin adalet istediği bir bayrak, bir sözdür o. Yargılanıyorlar arkadaşlarımız. Yurt dışından geldiler bazıları. 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir soru bile sormadı. İki bir tek tanık bile dinlemiyor. Üç, bir delil var mı yok mu bunu bile araştırmıyor. Vicdan sahibi olanların vicdanına havale ediyorum bu duruşmayı. Ama ahdimdir ne olursa olsun bedeli ne kadar ağır olursa olsun bu ülkeye adaleti ya getireceğim ya getireceğim. Gerçekten de bizim demokrasi tarihimizin onurlu bir sayfası olan Gezi'ye buradan selam göndermek de benim boynumun borcudur." Kılıçdaroğlu, daha sonra Gezi davasından tutuklu Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ın ailelerini makam odasında ağırladı.

Kılıçdaroğlu'na FETÖ önlüğü: KHK'lı kişiye alkışlar eşlik etti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'na FETÖ önlüğü: KHK'lı kişiye alkışlar eşlik etti
Külliyede kritik temas

Külliye'de kritik temas

​Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti.
Beşiktaşta fikir ayrılığı:Yeni hoca kim olacak?

Beşiktaş'ta fikir ayrılığı:
Yeni hoca kim olacak?

​Siyah beyazlılarda Şenol Güneş ismi tartışılıyor.
Aynı masaya oturmayız diyorlardı: İYİ Parti ile HDP Avrupada buluştu

​Duayen spiker 97 yaşında vefat etti.

​Türkiye'nin savunma gücü sergileniyor.

​Acil ihtiyaç duyanların sayısı 22 milyona yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.