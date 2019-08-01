Önce tekmeledi sonra öptü

O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

İzmir'deki olay, dün saat 21.30 sıralarında, İnciraltı semtindeki alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana geldi. Yanında 8 ile 12 yaşlarında 3 çocuk daha bulunan adam, alışveriş merkezinin oyun bölümünün girişine geldi. 3 çocuk, adamla konuşup, içeri girdi. Kucağında taşıdığı 1,5-2 yaşlarındaki bebekle yalnız kalan adam, ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakıp, arkasından tekme attı daha sonra ise yerden kaldırıp, yine kucağına aldı.

Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi. Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, daha sonra yere sertçe bıraktığı bebeği yanaklarından öptü ve alışveriş merkezinden ayrıldı.

Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği tekmeleyen kişinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, bu kişinin, bebeğin babası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.