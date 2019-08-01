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İZMİR

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup önce tekmeledi sonra öptü

Önce tekmeledi sonra öptü

İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği önce yere sertçe bırakıp, tekmeleyen adam, daha sonra tekrar kucağına alarak, yanaklarından öptü. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Tekme atan kişinin, bebeğin babası olduğu sanılırken, soruşturma başlatan polis, kimliğini belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Haber Merkezi DHA
O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.
O anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

İzmir'deki olay, dün saat 21.30 sıralarında, İnciraltı semtindeki alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana geldi. Yanında 8 ile 12 yaşlarında 3 çocuk daha bulunan adam, alışveriş merkezinin oyun bölümünün girişine geldi. 3 çocuk, adamla konuşup, içeri girdi. Kucağında taşıdığı 1,5-2 yaşlarındaki bebekle yalnız kalan adam, ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakıp, arkasından tekme attı daha sonra ise yerden kaldırıp, yine kucağına aldı.

Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi. Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, daha sonra yere sertçe bıraktığı bebeği yanaklarından öptü ve alışveriş merkezinden ayrıldı.

Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği tekmeleyen kişinin kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, bu kişinin, bebeğin babası olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup tekmeledi!
OYNAT 00:59
Kucağındaki bebeği sertçe yere koyup tekmeledi!
İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği önce yere sertçe bırakıp, tekmeleyen adam, daha sonra tekrar kucağına alarak, yanaklarından öptü. Bu anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Tekme atan kişinin, bebeğin babası olduğu sanılırken, soruşturma başlatan polis, kimliğini belirlemek için kamera görüntülerini incelemeye aldı.


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