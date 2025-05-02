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Ordu'da kayıp olan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı: Arabaları ormanda terk edilmiş bulundu

Ordu'da kayıp olan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı: Arabaları ormanda terk edilmiş bulundu

12:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
IHA
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İtfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri iki genci arıyor.
İtfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri iki genci arıyor.

Ordu'da, 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alınamayan biri kadın biri erkek 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

Ordu'nun Ulubey ilçesinin Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Erdoğan (35) ile yanında bulunan Gizem Sinanoğlu isimli kadından 30 Nisan Çarşamba gününden bu yana haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemeler sonucu Süleyman Erdoğan'ın 52 AY 465 plakalı otomobili, ilçenin Kardeşler Mahallesi Küpkaya Kanyonu yakınlarında dün gece saatlerinde bulundu. Gece saatlerinde bölgede arama çalışması yapan ekipler, kayıp olan şahıslara ulaşamadı. Sabah saatlerinde bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD, itfaiye, polis, itfaiye su dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ekipler bölgede köpekler ve dron destekli arama çalışması gerçekleştirdi, Süleyman Erdoğan'ın otomobili ise incelendi.


Ekiplerin su içerisinde ve bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



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