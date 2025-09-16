Yeni Şafak
Ordu’da yolların konforu arttırılıyor: 6,5 yılda 238 kilometrelik çalışma

14:4716/09/2025, Salı
IHA
Toplam uzunluğu 2,4 kilometre olan yolun 1,4 kilometresinde çalışmalar tamamlandı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 6,5 yılda toplam 238 kilometre uzunluğunda yolu sıcak asfalt ve beton yol konforu ile buluşturdu.

Türkiye’nin kırsal yol ağı en geniş ili Ordu’da Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu artırmaya devam ediyor. 19 ilçede vatandaşların yol sorunlarını belirlenen program çerçevesinde çözüme kavuşturan ekipler, Altınordu’nun kırsal mahallelerinden Yıldızlı’da sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Toplam uzunluğu 2,4 kilometre olan yolun 1,4 kilometresinde çalışmalar tamamlandı. Altınordu Yıldızlı Mahallesi’nin yanı sıra Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’na da alternatif ulaşım imkanı sağlayan yol çalışması bölge için önem arz ediyor.


Yapılan çalışmaları değerlendiren Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Sedat Maden ve vatandaşlar, "Altyapısı Büyükşehir Belediyemiz tarafından geçmiş yıllarda yapılan yolumuzda tozdan dolayı büyük sıkıntılar çekiyorduk. Beklediğimiz hizmete sonunda kavuşuyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Talebimize kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.


Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından geride kalan 6,5 yılda 238 kilometre uzunluğunda yolun asfalt ve betonla buluşturduğu belirtildi.


#ordu
#yol
#çalışma
