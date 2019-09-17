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MUĞLA

Kaybolduğu bildirilen İngiliz turist otelinde bulundu

Ormanda kayboldu otelde bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedesa Antik Kenti'nde yürüyüş yaparken eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu 72 yaşındaki İngiliz turist için arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, turistin oteline geri döndüğünün anlaşılması üzerine 3 saat süren operasyonu sonlandırdı.

Haber Merkezi AA
Ormanda kaybolduğu bildirilen turist, otelde bulundu.
Ormanda kaybolduğu bildirilen turist, otelde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Pedesa Antik Kenti'nde yürüyüş yaparken eşinin kaybolduğu ihbarında bulunduğu 72 yaşındaki İngiliz turist için arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, turistin oteline geri döndüğünün anlaşılması üzerine 3 saat süren operasyonu sonlandırdı.

  • Alınan bilgiye göre, Bodrum'daki tatillerinin son gününde Pedesa Antik Kenti'ni ziyaret eden İngiliz turistler Wal Bruke (72) ile eşi Carol Bruke, antik kentte yürüyüşe çıktı.

Carol Bruke, yürüyüş sırasında yorularak bir ağacın dibine otururken, eşi Wal Bruke de yürüyüşünü sürdürdü.

Bir süre burada bekleyen Carol Bruke, eşinin geri dönmemesi üzerine telaşlanarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler, İngiliz turisti bulmak için seferber oldu

Kayıp ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri ile Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

  • Aramalar sırasında Bruke çiftinin kaldığı otelin yetkilileri, telefonla ulaştıkları ekiplere Wal Bruke'un otelde olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine yaklaşık 3 saat süren arama kurtarma çalışması sonlandırıldı. Eşinin sağ olduğunu öğrenen Carol Bruke gözyaşlarına hakim olamadı.

Otele gidişini anlattı

Otele dönen ve sağ olarak karşısında gördüğü eşine sarılmadığı görülen Carol Bruke, "Niye kayboldun?" diye tepki gösterdiği Wal Bruke serzenişte bulundu.

Wal Bruke, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinden ayrıldıktan sonra geri dönerken yolunu şaşırdığını belirtti. Bunun üzerine dere yatağını takip ederek Torba Mahallesi'ne indiğini dile getiren Bruke, "Otostop çekerek bir motosiklete binip taksi durağına gittim. Oradan da taksiyle otele geldim." diye konuştu.

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