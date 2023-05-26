Ortada masa kalmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması”nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek muhalefeti eleştirdi.

14 Mayıs’ta milletin Parlamento’da tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı’ndan yana yaptığına dikkat çeken Erdoğan, “Bu kararıyla milletimiz, muhalefete ve tüm dünyaya çok net mesajlar göndermiştir. Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir” dedi.

İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN

“Sayın Kılıçdaroğlu TRT’deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibarıyla, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin.

İNLERİNDE VURMAKLA GÖREVLİ OLDUK

“Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Sen ise Kandil’den talimat alarak, Kandil’den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarına gidip bunlarla görüşmeler yapıyorsun. Bunlarla görüşmeler yapmak suretiyle de beraber yol haritasını çiziyorsun. Asla bizim terör örgütleriyle biraraya gelmemiz, kozmik odalarda toplantılar yapmamız, böyle bir şey söz konusu değildir. Bu konuda Cudi’nin, Gabar’ın, Tendürek’in, Bestler Deresi’nin dili olsa da konuşsalar. O zaman bu işi sen çok daha iyi öğrenirsin ama sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile bu çalışmaları yaptın.”

SANA YALAN ŞÖHRETLİĞİ YETER

“Herşey açık, ortada. Sen kalkıp da zaten akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor, bir de utanmadan sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka, şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok.”

ÇEKTİĞİ ÇİLEYE SON VERECEĞİZ

Hatay’da Defne Hastanesi’nin 2 ayda bitirildiğini hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Hatay’a gitti, orada Defne’ye niye gitmedi. Yüzde 90 oy aldın. Biz yüzde 8 aldık. Biz 90 oy aldı diye Defne’de hastane yapma olayını bir kenara koymadık. Ortakların ‘2 ayda hastane mi yapılırmış? derken ‘Biz yapacağız’ dedik. Gidip bir de hastaneyi görseydin. Biz yapacağımızı konuşuyoruz. Artık ortada masa falan da kalmadı. Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak hali kalmadı. Onun çektiği çileye de son vereceğiz.”

BİZE MİLLETİN DESTEĞİ YETER

“Kolay değil 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin. Şimdi cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar giriyorsun. Kafası zehir gibi çalışan gençlerimizin yaptığı video üzerinden kaset kumpas geçmişinin üzerini örtmeye çalışıyor. CHP’den ayrılarak aday olan birisine dün yaptıkları ortada. Kandil’deki elebaşlarının kendisine yaptığı destek çağrıları 14 Mayıs sonrası da devam etti. Erdoğan’a böyle bir destek mesajı yayınlanmıyor. Zaten böyle bir desteği kabullenmeyiz. Bize milletimizin desteği yeter.”

Millet iradesine zincir vurulamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’a ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu seçim sürecinin sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda ‘algı balonlarının’ sönmesine de şahitlik ettik. Peki, neydi bunlar? Türkiye’ye atılan ‘diktatörlük’ iftiralarıydı. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı. Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekatlardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı. CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyasetiydi.”

HEPSİNİ BOŞA ÇIKARDIK

14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik. Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik.”

HEP BERABER BAŞARDIK

“Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik. Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Bunu da hangi siyasi partiye oy verirse versin 85 milyon hep beraber başardık. İnşallah 28 Mayıs’tan sonra ülkemizin tüm bu kazanımlarını el birliğiyle çok daha ileriye taşıyacağız.”

Sana 2,5 kuruş bile vermezler

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “300 milyar dolar para getireceğine” dair söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, “Bay bay Kemal, Londra’dan tefecilerden 300 milyar dolar alıp getirecekmiş. Seçim sonrası sana buradan bir şeyler göndeririz demişler. Sana delikli iki buçuk kuruş bile vermezler Bay bay kemal. Ülkemize parmak sallayanların hezeyanları bitmiş değil” dedi. Kılıçdaroğlu’nun “Selo’yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz” dediğini hatırlatan Erdoğan, “Benim milletim ona oy vermez. Benim milletim yerlidir, millidir, vatanseverdir. Asla size yol vermez. Bunların hesabını pazar günü soracaktır. Tek çaremizin çalıştığımızın karşılığı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Pazartesi gününden itibaren de bu şekilde mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kovarak değil gönüllü dönüş

Suriye’de mülteciler için briket evler yapıldığını belirten Erdoğan, “Bunu sivil toplum kuruluşlarımızla yaptık. Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye’de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı. Suriyelilerin gönüllü gidişinin altyapısını oluşturduk. Kovarak değil, cebren değil. Almanya’sı Avrupa’sı ülkelerine nasıl davet ediyorsa aynısını yapalım dedik. İnsani, vicdani, İslami bir yönünün olması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Önüne gelene makam sözü verdi

CHP Genel Başkanı’nın koltuğunu korumak için eşi benzeri görülmemiş tutarsızlıklara imza attığına vurgu yapan Erdoğan, “Kendi tutarsızlıklarını örtmek için yalan yanlış bilgileri ortaya saçanların derdini biliyoruz. Önüne gelene makam mevki sözünü verdiğinizi unutturamayacaksınız” diye konuştu.







