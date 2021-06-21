ÖSYM Başkanı Aygün YKS'nın detaylarını paylaştı

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili detayları açıkladı.

TYT ve AYT sınavı ne zaman?

2021-YKS, 26-27 Haziran tarihlerinde cumartesi günü saat 10.00’da Temel Yeterlilik Testi (TYT), pazar günü saat 10.00’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve pazar günü saat 15.30’da Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

TYT ve AYT sınav süreleri

Adaylara TYT’de 120 soru için 135 dakika, AYT’de 160 soru için 180 dakika, YDT’de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal medya hesabından YKS hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

REKLAM