Otel yangınında ölenlerin kimlik tespiti tamamlandı: Tüm cenazeler teslim edildi

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu açıkladı.
Bolu’daki otel yangınında ölenlerin kimlik tespiti tamamlandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yanan Grand Kartal Otel’de hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu açıkladı. Ölüm sebebi ve kimlik tespiti çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, 77 cenazenin yakınlarına teslim edildiği, yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakınının beklendiği belirtildi.
İŞTE GİDEN CANLAR
Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekin, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Mine Akişli, Şenol Akişli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetiz, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgiray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akişli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekin, Özüm Karataşlı, Esat Çetiz, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazik, Bilal Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetiz, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahin, Laura Kurtınadze.
10 yaralının tedavisi sürüyor
- Faciadan yaralı kurtulanların bir kısmı daha taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi altına alınanlardan 40’ının taburcu edildiğini açıkladı. 10 yaralının tedavileri ise sürüyor.