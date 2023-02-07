Oteller depremzedelere açıldı: Ücretsiz oteller sitesi oluşturuldu

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonuyla oluşturulan deprem afeti destek koordinasyon merkezinde gerçekleştirilen 'Deprem Kriz Toplantısında', afetten etkilenen yaklaşık 15 bin vatandaşımıza, oda konaklaması tahsis edeceğimizi bildirdik. Yüzyılın afeti olarak nitelendirilen ve kısa zaman diliminde 2 büyük depremin gerçekleştiği bölgelerdeki ağır iklim ve coğrafi koşullar, bölgedeki depremzedelerin acil olarak güvenli alanlarda barındırılmasını gerekli kılmaktadır" dedi.





Bu çerçevede, AKTOB yönetim kurulu üyeleri ve birlik üyeleriyle yoğun bir çalışma ve iş birliği içerisinde olduklarını duyuran Kavaloğlu, "Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının kısmen de olsa karşılanması konusunda iletişimimizi sürdürmekteyiz. Ülkemizin yaşadığı bu ağır tabloda, zarar gören vatandaşlarımızın bölgemizde konaklamalarına yönelik olarak oda tahsisinde bulunan ve bulunacak konaklama tesislerimizin yönetimlerine müteşekkiriz. Kriz Merkezi ile iletişimimiz 7/24 devam etmektedir. Gelişmelerle ilgili iletişim kanallarımızdan sizleri bilgilendiriyor olacağız" diye konuştu.





TÜROFED'DEN İLK ETAPTA 9 BİN 450 ODA





Türkiye Otelciler Federasyonu'ndan (TÜROFED) yapılan ilk duyuruda, herkesi derinden sarsan deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren TÜROFED olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy koordinasyonunda çalışmalara derhal başlandığı belirtilerek, bu çalışmalar neticesinde an itibarıyla 17 bölge derneğinin desteğiyle 9 bin 450 odayı deprem bölgelerindeki koordinasyon merkezlerinden gelen talepler doğrultusunda, depremzedeler için hazır bulundurdukları açıklandı.

ÜCRETSİZ OTELLER SİTESİ OLUŞTURULDU





Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkanı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da 1000’i aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.





DIŞİŞLERİ BAKANI OTELCİLERLE BULUŞUYOR





Diğer yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Antalya’da otelcilerle Lara, Manavgat ve Alanya bölgelerinde üç ayrı toplantı gerçekleştirecek. Otelcilerle buluşacak Bakan Çavuşoğlu, depremzedeler için oteller tarafından tahsis edilecek oda sayıları ve konaklatılacak depremzede sayılarının artırılması yönünde görüşmeler yapacak. Toplantılarla, depremzedelerin özellikle Antalya başta olmak üzere, diğer illerde konaklatılmasına yönelik imkanların olabildiğince artırılması amaçlanıyor.

DEPREMZEDELERİN TAHLİYELERİ BAŞLADI





Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından bölgeden tahliye edilen aralarında çocuklarında bulunduğu 112 depremzede Bodrum’a getirildi. Depremzedelerin bir bölümü otele yerleştirilirken, bir bölümünün ise yakınlarına yerleştirildiği belirtildi.





Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, dün saat 04.17'de Riçhter ölçeğine göre 7,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, aralarında Osmaniye'nin de bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Depremin evleri hasar alan depremzedeler evlerine giremedi. Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Otelciler Derneği ve STK’ların destekleriyle oteller depremzedelere açıldı. Gaziantep ve Şanlıurfa’da evlerine giremeyen 104 yetişkin ve 8 çocuk olmak üzere toplamda 112 depremzede gece saatlerinde Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan Milas-Bodrum Havalimanı'na indi. Depremzedelerin bir bölümü yakınlarına giderken, bir bölümü ise otellere yerleştirildi.

Ailesiyle Şanlıurfa’dan gelen Gül San, “Dün gece 04.17’de çok şiddetli bir deprem oldu. Çok uzun sürdü, çok panikledik. Hareket edemedik. Deprem durdukdan sonra ne yapalım diye düşünürken ikinci deprem oldu. İki depremide evlerimizde geçirdikten sonra sokağa çıkabildik. Şiddetli yağmur var, birgün öncesinde kar vardı hava çok soğuk. Herkes sokakta, yakınlarımıza ulaşamıyoruz. Biz şuan buradayız ama aklımız Şanlıurfa’da, orada arkadaşlarımız, dostlarımız kaldı. Gerçekten çok zor, gün içerisinde artçılar oluyor. Biz havalimanına gittik. İstanbul’a oradan da yakınımıza Bursa’ya gideriz diye düşündük. Sonra size Bodrum’a gönderelim dediler. Burada 1 gece konakladıktan sonra Bursa’ya gideceğiz" dedi.











