Gündem Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü
GİRESUN

Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü

Giresun'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu. Denizi seyretmek için iskeleye gelen Köksal Ay, beton zemine oturdu. Bir süre denizi seyreden adam, ardından denize düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Ay'ın cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Köksal Ay'ı aramak üzere olay yerine gelen ekipler, adamın cansız bedenine ulaştı.
Köksal Ay'ı aramak üzere olay yerine gelen ekipler, adamın cansız bedenine ulaştı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu.

Olay, öğlen saatlerinde, Bulancak İskelesi'nde meydana geldi.

  • Denizi seyretmek için iskeleye gelen Köksal Ay, beton zemine oturdu. Bir süre denizi seyreden Ay, ardından denize düştü.

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekipleri, Ay'ı bulmak için çalışma başlattı.

Kısa süre içinde Ay'ın denizde cansız bedenine ulaşıldı. Ay'ın cesedi, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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