Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü Oturduğu iskeleden denize düşüp öldü Giresun'un Bulancak ilçesinde, oturduğu iskelenin köşesinden denize düşen Köksal Ay (55), boğuldu. Denizi seyretmek için iskeleye gelen Köksal Ay, beton zemine oturdu. Bir süre denizi seyreden adam, ardından denize düştü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Ay'ın cansız bedenine ulaştı. Ceset, otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi 11 Eylül 2019, 18:09 Son Güncelleme: 11 Eylül 2019, 18:21 DHA