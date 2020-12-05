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Gündem Özcanın damadı yakalandı
İZMİR

Özcan’ın damadı yakalandı

Özcan’ın damadı yakalandı

FETÖ’nün sözde Türkiye İmamı firari Mustafa Özcan’ın damadı Muhammet Bozkurt İzmir’de saklandığı gaybubet evinde yakayı ele verdi. Operasyonda farklı evlerde 66 şüpheli şahıs da yakalandı. FETÖ’cülerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve örgütsel kaydı bulunmayan akrabaları aracılığıyla kiraladıkları hücre evlerinde faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Özcan
Mustafa Özcan

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda, aralarında örgütün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın damadı ve çok sayıda sözde örgüt imamının da bulunduğu 66 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının yakalanmamak için sık sık adres değiştirdikleri ve örgütsel kaydı bulunmayan akrabaları aracılığıyla kiraladıkları hücre evlerinde faaliyetlerine devam ettiklerini tespit etti.

FETÖ'nün kara kutusu Mustafa Özcan'ın şifreleri
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FETÖ'nün kara kutusu Mustafa Özcan'ın şifreleri

Mustafa Özcan’ın damadı Muhammet Bozkurt

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

  • İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Dün sabah saatlerinde İzmir merkezli gerçekleştirilen operasyonda, aralarında FETÖ’nün sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan’ın damadı M.B, Karşıyaka ve Hatay il imamları, TSK ve emniyet mahrem imamları, eğitim danışmanları ve büyük bölge talebe mesullerinin de bulunduğu 66 zanlı yakalandı.

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Söz konusu adreslerdeki aramalarda 11 sahte kimlik, 16 bin 600 dolar, 3 bin 700 avro, 90 bin lira ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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