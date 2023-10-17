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Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında ölmüştü: Çarpan sürücü için karar

Ankara'da manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası avukat Haydar Ulusoy'a (73) cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Elif Nasır, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim (iyi hal) ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14:03 . 17/10/2023 Salı
DHA
Özge Ulusoy’un babası avukat Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti.

Özge Ulusoy’un babası avukat Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti.

Kaza, 4 Aralık 2022'de Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi.

Elif Nasır, 06 DV 2053 plakalı cipiyle yolun karşısına geçmeye çalışan manken Özge Ulusoy'un avukatlık yapan emekli albay babası Haydar Ulusoy'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Elif Nasır, tutuklandı.

Kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.


'Aniden önüme çıktı'

İddianamede, aniden karşısına çıkan Ulusoy'a araçla çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Nasır ise, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 


Cezası belli oldu

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Elif Nasır, taraf avukatları ve manken Özge Ulusoy katıldı.

Müzakere için verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Elif Nasır hakkında  'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanık hakkında takdiri indirim uygulanarak cezası 3 yıl 9 aya indirildi.

Ehliyetine el konuldu

Öte yandan, tutuksuz sanık Nasır'ın 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. 




#Özge Ulusoy
#Trafik Kazası
#Ankara
#Haydar Ulusoy
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