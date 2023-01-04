Gündem Pakistan ile diplomatik temasın 75inci yılı kutlandı
ANKARA

Pakistan ile diplomatik temasın 75'inci yılı kutlandı

Türkiye-Pakistan diplomatik ilişkilerinin 75. yılı Ankara'da kutlandı. İki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının yıl dönümü nedeniyle Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Pakistan Kültür Gecesi düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pakistan ile diplomatik temasın 75inci yılı kutlandı
Ankara'da anlamlı kutlama

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Salonu’nda düzenlenen geceye Pakistan'ın yeni atanan Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Pakistan Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte Türk ve Pakistanlı sanatçılar iki ülkeye özgü şarkıları icra etti.

ATALARIMIZDAN KUTSAL EMANET

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, iki ülke arasındaki ilişkinin 75 yıllık olduğunu, iki millet arasındaki ilişkinin ise cumhuriyetlerin kurulmasının çok ötesine geçtiğini belirterek, "İlişkilerimize, atalarımızdan bize miras kalan ve bizden sonraki nesillere devretmeyi taahhüt ettiğimiz kutsal bir emanet olarak bakıyoruz" diye konuştu.

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