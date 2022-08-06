Gündem Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber Şehidimiz var
ANKARA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütleri tarafından üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin'in şehit olduğunu duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var
Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı: 25 terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:34
Milli Savunma Bakanlığı: 25 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz
DÜNYA
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz

MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
MSB duyurdu: Üç terörist etkisiz hale getirildi
​Yaş ve aşı şartı kalktı

​Yaş ve aşı şartı kalktı

Umre turları 15 Ağustos'ta başlıyor.
Çocuk katili

Çocuk katili

​İsrail Gazze'de katliam yaptı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden kahreden haber: Şehidimiz var

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

Avrupa Türkiye'ye minnettar olmalı

​Putin: Tahıl sevkiyatı Türkiye sayesinde başladı.
'Tayvan'daki krizi tahrik eden ABD'

'Tayvan'daki krizi tahrik eden ABD'

​Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çunying: ABD kibirli ve iki yüzlü tavırlarına son vermeli.
ESK ürünleri Tarım Kredi marketlerinde

ESK ürünleri Tarım Kredi marketlerinde

​'Yaptığımız indirim fiyatları düşürür.'
Zangoç atayamıyor müftü atayacak

Zangoç atayamıyor müftü atayacak

​Aile hayatına müdahil oldular.
Sahadaki komutanlara terfi

Sahadaki komutanlara terfi

​Kritik operasyonlar yönettiler.
KPSS'de üçlü inceleme

KPSS'de üçlü inceleme

​Öğrenci, kitapçık ve cevap anahtarı.
Okul servisinde araç tartışması

Okul servisinde araç tartışması

​Araç az deyip fiyatı şişirecekler.
Sinemayı kimlerden kurtarmalıyız?

Sinemayı kimlerden kurtarmalıyız?

​Madde madde sıralayalım.
Sanal bahis çetesine baskın

Sanal bahis çetesine baskın

​1 milyar lira para trafiği.
Son şampiyon galibiyetle başladı

Son şampiyon galibiyetle başladı

​Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'u mağlup etti.
Gardaşlık halayı

Gardaşlık halayı

Yüzlerce kişi kent meydanını doldurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.