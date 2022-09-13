'Pes' dedirten olay: Çamaşır cinayeti

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Çamaltı köyünde akıllara durgunluk veren bir meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın boya işlerini yapan Abdurrahman Birgün (47) ve Hamit Oran (33), işe başlamak için binanın bodrum katında üzerlerini değiştirmeye başladı.

Katil zanlısı Serhat O., tutuklandı.

TÜFEK İLE ATEŞ AÇTI

Bu sırada ev sahibinin oğlu Serhat O. (35), işçilerin üzerlerini değiştirdiği odaya gelerek tüfek ile ateş etti.

4 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna kurşunların isabet ettiği 4 çocuk babası Abdurrahman Birgün, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti, iş arkadaşı Hamit Oran ise yaralandı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi Serhat O.’yu gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Serhat O., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklandı.

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CİNAYETİN NEDENİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan, cinayet şüphelisi Serhat O.’nun, inşaat işçileri Abdurrahman Birgün (47) ile Hamit Oran (33)’ın üst kattan bahçeye düşen eşinin çamaşırlarını alarak kenara bırakmalarına sinirlenerek cinayeti işlediği iddia edildi.

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