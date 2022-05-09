Gündem Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı
ANKARA

Savcılık dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeği silah saydı

Ankara'da dört kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Y, "olaydan önce köpeğin tasmasını çıkardığı" gerekçesiyle "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklandı. Savcılığın tutuklama talep yazısında, olaydan önce tasması çıkarılan pitbull cinsi köpeğin, "silah" kapsamında sayılarak, yaralama olayının silahla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğine işaret edildi. Köpeğin sahibi, "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pitbull Cinsi Köpek Silah Sayılır mı? Yasaklı ırk köpekler neler?
Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre, 3 Mayıs'ta, Oran Sitesindeki ikametine aracıyla gelen şüpheli, otoparka aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğiyle manyetik alandan geçiş yaptı. Asansöre geçen şüpheli, bahçe katına geldiğinde köpeğin tasmasını çıkardı ve köpeği dışarıda bırakıp apartmana girdi.

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti. Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarının zarar görmemesi için köpeğe karşı siper olan kadın yere düştü. Eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtulabilen anne ve çocukları, apartman girişine sığındı.

E.Ç'nin yanı sıra, olaya müdahale ederken köpeğin saldırısına maruz kalan E.Ö, H.Ö. ve M.Ö, el, ayak bilekleri ile yüzlerinden yaralandı.

Şüpheli Umut Batuhan Y, savcılık ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin kendisine ait olmadığını, köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etti. Köpeği yol üzerinde bulduğunu, başıboş gördüğü için aracına aldığını belirten şüpheli, köpeği site bahçesine bıraktığını söyledi.

Savcılık silah saydı

Şüpheli, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık tutuklama talep yazısında, site, park, cadde ve bahçelerin, insanların özgürce bir arada yaşayacağı güvenli alanlar olması gerektiği vurgulandı.

Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, tehlike arz eden hayvanları barındırmanın yasak olduğu aktarılan yazıda, buna rağmen şüphelinin yasak cins olarak kabul edilen pitbull beslediği kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tehlike Arz Eden Hayvanlar" başlıklı genelgesinde, bulundurulması yasak olan hayvanların 14 Ocak 2022'ye kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasının istendiği bildirilen yazıda, veteriner hekimi tarafından düzenlenen tutanakta köpeğin kısır olmadığının belirlendiği ifade edildi.

Hayvanı serbest bırakmak suç

"Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçunun TCK 177. maddede düzenlendiğine işaret edilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu maddeye göre fiil nedeniyle başka bir kişinin yaralanması, 'taksirle yaralama' suçunu oluşturacaktır. Fakat bu olayda, kamera kayıtları ve diğer tutanaklar birlikte incelendiğinde, şüphelinin olay günü köpeği 'tasmasız' şekilde bırakarak bloğa giriş yaptığı, bu esnada bir kısım müştekilerin köpeğin saldırısına uğradıkları, şüphelinin tekrar blok önüne gelerek aracına binecekken köpeğin şüpheliye doğru gittiği fakat şüphelinin köpeği aracına almayarak hiçbir müdahale etmeden diğer bloğun önüne geçtiği anlaşılmıştır. Şüphelinin tasmalı olarak bloğun içine soktuğu köpeği, tasmasız bir şekilde blok önüne bırakması, 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılıktan' ziyade, 'bilerek ve isteyerek' köpeğin başkalarına zarar verebileceğini düşünerek 'ne olursa olsun düşüncesiyle' kasıtlı bir şekilde hareket ettiğini göstermektedir.

Ayrıca yasak cins olan pitbull cinsi köpeğin, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 6/1-f maddesinde düzenlenen 'silah' deyiminde düzenlenen fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olduğunu da kabul etmek gerekmektedir."

  • Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, şüpheliyi "olası kastla silahla yaralama" suçundan tutukladı.

TCK'nin "tanımlar"ı içeren 6. maddesinin ilgili bendi, "Silah deyiminden saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." hükmünü içeriyor.

Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
FOTOĞRAF 7
Title
Sultangazi'deki olay, geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde meydana geldi.
Title
Bölgede bulunan şantiye çalışanlarının beslediği pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi. Kısa bir süre sonra, pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı. Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu. Elindeki sopa ve küreklerle pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen pitbull, köpeği defalarca ısırdı.
Title
Bir esnaf pitbullu ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu pitbullun bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.
Title
Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi.
Title
\"KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALMIŞLAR\"<br><br><br>Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, \"Burada komşumuzun pitbullu var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı\" dedi.
Title
Title
Sultangazi'de pitbull dehşeti: Esnafın köpeğine saldırdı
İstanbul Sultangazi'de iş yerinin önünde bekleyen esnafın köpeğine, pitbull cinsi köpek saldırdı. Köpeğini kurtarmak için pitbulla kürekle vuran ve tekme atan esnafa, çevredekiler de yardım etti.

Başakşehir’de çifte pitbull dehşeti: 16 yaşındaki Mine ölümden döndü
HAYAT
Başakşehir’de çifte pitbull dehşeti: 16 yaşındaki Mine ölümden döndü

İstanbul'un göbeğinde bir pitbull dehşeti daha: Çığlık çığlığa yardım istedi
GÜNDEM
İstanbul'un göbeğinde bir pitbull dehşeti daha: Çığlık çığlığa yardım istedi

Pitbull terörü
OYNAT 03:36
Pitbull terörü
Sahiplenilmesi yasak olmasına rağmen pitbull sayısı her geçen gün artıyor. Pitbull vahşetinin son mağduru ise 11 aylık bir bebek. Bu daha ne kadar böyle devam edecek?
Beş bin TLye 14 ülke gezdi

Beş bin TL'ye 14 ülke gezdi

​"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım".
Üzerinden çıkan para şaşırttı

Üzerinden çıkan para şaşırttı

​Bebeğiyle çöpten yemek yiyormuş gibi yapıyordu.
Rusyanın askeri geçit töreninin hava kuvvetleri bölümü hava şartlarından dolayı iptal edildi

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Fotoğraflarla belgelendi: Tarihi yapılar talan edildi.

Putin 'Rusya Zafer Günü'nde konuşuyor.

​Yetkililer açıklama yaptı: Vatandaşlar panikledi.

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde
Ekonomi

Bitcoin'de düşüş sürüyor: Beş ayın dibinde

Kripto para piyasalarında yaşanan kriz gündem oldu. Küresel piyasalarda meydana gelen değişimin kaynağı ise ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele etmek adına faiz artırımına girmesi ve enflasyonun seyrine göre artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vermesi . ABD borsaları ile korelasyon içinde olan kripto paralarda da satışlar hızlandı. Bitcoin 5 ayın dibinde işlem görüyor. Bitcoin'in neden düştüğü merak ediliyor. Bitcoin neden düşüyor son dakika kripto para piyasası çökerken yatırımcılar BTC fiyatlarının niye düştüğünü merak ediyor.
Putin: Vatanımız için savaşıyoruz
Dünya

Putin: Vatanımız için savaşıyoruz

Sovyet zaferinin 77'nci yıldönümü için hazırlıklar tamamlandı. Hem başkent Moskova'daki Kızıl Meydan hem de Vladivostok kentinde 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askerî geçit töreni düzenlendi. Rus lider Vladimir Putin, Zafer Günü konuşmasında ''Batı Rusya'yı dinlemek istemedi, başka planları vardı. Ukrayna'da yapmamız gerekenleri yaptık, bağımsızlık için yapık. Rus askerleri kendi toprakları için savaşmaktadır. Nato, Donbas ve Kırım’a girmek istiyordu. Ukrayna’da bağımsızlığımız için yapmamız gerekeni yaptık'' açıklamasında bulundu.
The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar
Ekonomi

The Economist’ten Osmanlı vurgulu Türkiye analizi: Afrika’da büyüyorlar

The Economist'te yayımlanan analiz haberde, Türkiye'nin Afrika ülkelerinde ekonomik alanda artan ilişkileri ele alındı. The Economist'in haberde yer verdiği 'Osmanlı Gücü' ifadeleri de dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.