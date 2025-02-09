PKK’nın hamisine soruşturma talebi

ABD’nin PKK/YPG’ye destek vermesinin baş müsebbibi eski ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Brett McGurk hakkında soruşturma talebi geldi. Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson soruşturma için Dışişleri Komitesi’ne gönderdiği mektupta, “McGurk’ün Orta Doğu’daki ABD çıkarlarına verdiği zararı küçümsemek mümkün değil” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da McGurk için, “Bu adam terörü yönetiyor” demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu adam terörü yönetiyor” dediği eski ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Brett McGurk hakkında Suriye ve Irak'ta izlediği “yanlış politikalar" nedeniyle soruşturulması talep edildi. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joe Wilson, McGurk'ün soruşturulmasını talep etmek için ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine yazdığı mektubu X hesabından paylaştı. Wilson mektubunda, "Brett McGurk'ün Orta Doğu'daki ABD ulusal güvenlik çıkarlarına verdiği zararı küçümsemek mümkün değil" ifadesini kullanarak, eski ABD başkanları Barack Obama ve Joe Biden yönetimlerinde McGurk'ün, ABD'nin Ortadoğu politikalarının şekillenmesinde önemli roller oynadığını kaydetti.
ESED’LE NORMALLEŞMEYİ SAVUNDU
Wilson, "DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından Başkan Obama, McGurk'ü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadı. Özel Temsilci olarak McGurk, kendisinin yol açtığı karmaşayı İran destekli milislerle çalışarak temizlemeye devam etti" ifadelerini kullandı. Wilson, McGurk'ün Özel Temsilci olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin "Kasım Süleymani tarafından silahlandırılan, eğitilen ve finanse edilen İran destekli bir milis gücü olan Bedir örgütüne doğrudan yardım ettiğini" belirterek, örgütün Aralık 2019'da Bağdat'taki "ABD Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısına karıştığını" yazdı. McGurk'ün, Obama ve Biden yönetimleri döneminde, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi ile normalleşmeyi ve rejime karşı yaptırımların hafifletilmesini savunduğunu vurgulayan Wilson, McGurk'ün 2014'te ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde "Esed'in muhalifler tarafından devrileceği bir durum görmüyoruz" dediğini kaydetti.