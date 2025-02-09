PKK’nın hamisine soruşturma talebi

Wilson, "DEAŞ'ın ortaya çıkmasının ardından Başkan Obama, McGurk'ü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olarak atadı. Özel Temsilci olarak McGurk, kendisinin yol açtığı karmaşayı İran destekli milislerle çalışarak temizlemeye devam etti" ifadelerini kullandı. Wilson, McGurk'ün Özel Temsilci olarak görev yaptığı süre boyunca ABD'nin "Kasım Süleymani tarafından silahlandırılan, eğitilen ve finanse edilen İran destekli bir milis gücü olan Bedir örgütüne doğrudan yardım ettiğini" belirterek, örgütün Aralık 2019'da Bağdat'taki "ABD Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısına karıştığını" yazdı. McGurk'ün, Obama ve Biden yönetimleri döneminde, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi ile normalleşmeyi ve rejime karşı yaptırımların hafifletilmesini savunduğunu vurgulayan Wilson, McGurk'ün 2014'te ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nde "Esed'in muhalifler tarafından devrileceği bir durum görmüyoruz" dediğini kaydetti.