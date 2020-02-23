Gündem Polonyalı gelin Vanı kendi ülkesinin insana tanıtıyor
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Polonyalı gelin Van'ı kendi ülkesinin insana tanıtıyor

Van'ın Erciş ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burdurlu Nurittin Saydamlı'nın eşi Polonyalı Magdanela Saydamlı, bölgenin güzelliklerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla, ülkesinin insanına tanıtıyor.

Haber Merkezi DHA
Polonyalı Magdanela Saydamlı, bölgenin güzelliklerini ülkesinin insanına tanıtıyor.
Polonyalı Magdanela Saydamlı, bölgenin güzelliklerini ülkesinin insanına tanıtıyor.

Polonya'da İngilizce Öğretmenliği bölümünde okurken 2012 yılında Erasmus programı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'ne gelen Magdanela (29), aynı bölümde okuyan Nurittin Saydamlı (28) ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan çift, 2015 yılında Polonya'da evlendi. İngilizce öğretmeni olan Nurettin Saydamlı'ın ataması çıkması üzerine Van'ın Erciş ilçesine taşınan çift, iki ülke arasında hiç kültür farkı yaşamadıklarını söyledi.

İKİ ÜLKE ARASINDA KÜLTÜR ELÇİSİ OLDU

Eşi ilçede öğretmen olarak görev yapan Polonyalı Magdanela, vakit buldukça bölgenin güzelliklerini fotoğraflamaya çalışıyor. Özellikle İnci kefalleri, Van Kedisi ve diğer doğa güzelliklerini sosyal medya hesabından paylaşan Magdanela, iki ülke arasında kültür elçisi görevini yürütüyor. Magdanela, "Polonya'da, Van'ı ve Erciş'i birçok insan tanıyor. 1 yıl içinde yaptığımız çekimlerin izlenme oranı kendi kanalımızda 2.5 milyona yaklaştı. Bu tanıtımla beraber geçtiğimiz günlerde Polonya'dan bir grup misafirimiz oldu" diye konuştu.

'YABANCILIK ÇEKMİYORUM'

Erciş'teki komşularıyla da iyi anlaşan Magdanela, Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini söyledi. Eşiyle birlikte her iki ülkenin kültürünü yaşadıklarını anlatan Magdanela, "Eşimle birlikte hem Türk yemeklerini, hem de Polonya yemeklerini yapıp yiyoruz. Buradaki gelenek ve görenekler çok hoşuma gidiyor. Türkiye'ye yerleşme kararı almadan önce eşimle yaşantımızı bozmadan 6 ay uzak kalmayı denedik. Daha sonra bunun böyle olmayacağını anladık. Bazıları Türkiye'ye gelmeden önce buraya farklı bir gözle bakıyor. Burayı yaşanmayacak bir ülke olarak görüyorlar. Burada lüks bir hayat yaşayabileceklerini tahmin etmiyorlar. Ama burası çok güzel bir ülke ve çok güzel bir coğrafya. Burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

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