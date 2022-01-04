Projelerle Batman'ın 20 yıllık su problemi çözüldü

Batman’da başlatılan bir çok proje hız kesmeden devam ediyor. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, içme suyu depolarının klorlandığı odalarda yapılan bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Gerçekleşen çalışmalar ve yapılan değişiklikler hakkında açıklamalarda bulunan Vali Şahin, “Bu klorlama odası şehrimize su veren su depolarımızın klorlandığı odadır ve burası 20 yıldır hiçbir yenileme yapılmadan ve çok iptidai, ilkel bir yöntem ile tamamen göz kararı bir miktar klor katılarak şehre su verilen bir yerdi. Biz 2 milyon TL’nin üzerinde bir harcama yaparak tüm sistemi yeniledik. Otomatik bir klorlama mekanizması kurduk. Şu anda şehrimize standartlara uygun bir şekilde klorlanan temiz içme suyu veriyoruz. Bizim zaten hedefimiz şehrimizin temel problemlerini çözmekti. En temel problemlerimiz halkımızın sağlığına direkt etki eden içme suyu meselesi. Onu da çözüyoruz” ifadelerinde bulundu.



REKLAM

Yapımı tamamlanan 20 bin ton kapasiteli içmensuyu deposu hizmete girdi. Batman Valisi ve nBelediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, “Normalde n1-2 yılda bitirilebilecek bir inşaatı biz 5-6 ay gibi nçok kısa bir sürede tamamladık” dedi.

Yeni su deposu hizmete girdi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Çamlıtepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 20 bin ton kapasiteli içme suyu deposunun hizmete girmesi için düğmeye bastı. Batman’ın toplam içme suyu depolama kapasitesinin 23 bin metreküp olduğunu ve buna ilave olarak 20 bin metreküplük içme suyu deposu yaparak kapasiteyi yaklaşık iki katına çıkardıklarını belirten Vali Şahin; “Özellikle yaz aylarında fazla kullanımdan kaynaklanan tazyik düşüşü ve üst katlara suyun çıkmaması sorunlarına yeni yapılan içme suyu deposuyla çözüm bulmuş oluyoruz. Normalde 1-2 yılda bitirilebilecek bir inşaatı biz 5-6 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Bizler Batman Belediyesi’ni devraldığımızdan beri böyle büyük ve zor meselelerin üzerine gidiyoruz. Bizden önceki yönetimlerin pek yanaşmadığı zor ve maliyeti yüksek işlere biz girdik ve büyük meselelerin çözümü için sorunlara adeta neşter vurduk ve vurmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin

Vali Şahin, “130 kilometre asbestli boru var ve insanlarımız maalesef bu kanserojen borulardan içme suyu kullanıyor. Biz bir buçuk sene içerisinde 30 kilometre asbestli boru değiştirdik. Bunları peyder pey çözmenin gayreti içerisindeyiz” açıklamalarında bulundu.

Araç filosu güçleniyor

Batman Belediyesi tarafından araç parkı için alınan yolcu otobüsleri, iş makineleri ve binek araçlar düzenlenen törenle hizmete alındı. Batman Belediyesi Makine İkmal sahasında gerçekleştirilen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili, Adnan Yürük ve Muzaffer Özkan ile belediye birim müdürleri katıldı. Araç Teslim Töreni’nde konuşan Vali Şahin, “Geçen yıl Mart ayında sizlerle paylaştığımız 29 büyük projemizden bir tanesi de araç parkımızın güçlendirilmesiydi. Bugün 10 otobüs 6 iş makinesi 4 hizmet aracı ve 1 traktörü filomuza ekledik. Şu anda 6,1 olan otobüs yaş ortalamamızı 3,8’e düşürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz büyüyen gelişen Batman’ımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek” dedi.

nKarabağ Parkı

Tematik parkta Azerbaycan kültürü

Batman’ın ihtiyaç duyduğu yeşil alan miktarını artırmaya devam eden Batman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Parkı’ndan sonra tematik bir parkı daha Batman’a kazandırmaya hazırlanıyor. Gültepe Mahallesi okullar bölgesinde yapım çalışmalarına başlanan ve ismini Azerbaycan Karabağ Zaferi’nden alan Karabağ Zafer Parkı, Azerbaycan ve Karabağ kültürünü yansıtacak bir temaya sahip olacak.

REKLAM

18 bin metrekare üzerine kurulan, içinde 360 metre karelik oyun alanı, oturma bankları, süs havuzu ve seyir terasının yer alacağı Karabağ Zafer Parkı’nda Azerbaycan Karabağ zaferi sonrası yedi bölgeyi temsil eden, yedi pavilion olarak bilinen kapalı ve ışıklı sergi alanları ile yedi Azerbaycan sanatçısının eserleri de yer alacak.

Ay-Yıldızlı anıt hayırlı olsun

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehrin estetiğine katkı sunmak amacıyla özel tasarımlı Ay Yıldızlı anıtın montajını gerçekleştirerek vatandaşların beğenisine sundu. 360 derece kendi etrafında dönme mekanizmasına sahip platform üzerine montajı yapılan Ay Yıldızlı anıt, ışıklı ve özel tasarımıyla adeta göz kamaştırıyor. Batman Şehir Merkezi giriş noktalarından biri olan eski havaalanı kavşağına Ay Yıldızlı Anıtın kurulumunu gerçekleştiren ekipler, şehre gelen vatandaşları eşsiz bir Ay Yıldızlı Anıt güzelliğiyle karşılayacak.

Çiçekler Batman’a güzellik katıyor

Batman Belediyesi Kavşak, yeşil alan, park, orta refüj gibi birçok alanda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimlik ve kışlık çiçeklerin dikimine başlayan Batman Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri kentin önemli bulvar, kavşak, park ve orta refüjlerini adeta çiçeklerle donattı. Kentin giriş ve çıkışları, ana arterler, kavşak ve refüjlere toplamda 450 bin hercai, menekşe, kasımpatı, çuha çiçeği ve süs lahanasının dikimini gerçekleştirdi.

REKLAM