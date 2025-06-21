Putin: Dünya savaşından endişeliyim

St. Petersburg'da ekonomi zirvesinde konuşan Putin, 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline dair soruya "Bundan endişe duyuyorum, ihtimal artıyor. Özellikle de Ukrayna'daki askeri çatışmalar ve Orta Doğu'da yaşananlar, İran'daki gelişmeler ve olası riskleri göz önünde bulundurduğumuzda" yanıtını verdi. Putin, "Rus ve Ukrayna halklarının tek halk olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda tüm Ukrayna bizim. Rus askerinin ayak bastığı yer bizim" ifadelerini kullandı.