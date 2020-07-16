Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi

12 Nisan 2018'de Giresun'da hayatını kaybeden için Rabia Naz davasıyla ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılılığınca açıklama yapıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rabia Naz Vatan’ın ölümü hakkındaki soruşturmatamamlanmış olup, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca basın açıklaması yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM Rabia Naz'ın babası ve beraberindeki 3 kişinin 'Komisyon' yalanıyla olayın tek görgü tanığı Küçükal'a yaptıkları işkencenin görüntüleri ortaya çıktı

12 Nisan 2018 tarihinde Giresun ili Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli Sokak’ta ikamet ettiği evin önünde sırt üstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan, ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Kamu adına soruşturma yapma yetkisini haiz Cumhuriyet savcıları, her olayda olduğu gibi Rabia Naz’ın ölüm olayında da hakikate ulaşabilmek amacıyla bütün şüphe, iddia ve isnatları detaylı bir şekilde araştırmıştır. Somut gerçeğe ulaşabilmek için tüm bilgiler toplanmış, deliller araştırılmış, ifade ve iddialar doğrultusunda telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, dört ayrı Adli Tıp Kurumu’nun görüşü alınmıştır.

GÜNDEM Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu uzmanları dinledi

Olayın trafik kazası şeklinde vuku bulduğu yönünde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması üzerine bu konuda da geniş çaplı araştırma yapılmıştır.

"Bulunan eşyalarda Rabia Naz Vatan’a ait herhangi bir DNA’ya rastlanmadı"

Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatan’ın Rabia Naz Vatan’a minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatan’a ait herhangi bir DNA’ya rastlanmamıştır. Yine ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırılmış olup aracın olay gününde Giresun’da değil, Trabzon’da bulunduğu tespit edilmiştir.

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"Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu"

Soruşturma sürecinde Rabia’ya ait okul çantası ikamet ettikleri apartmanın teras kısmında aile yakınları tarafından bulunmuştur. Çantayı bulan tanıkların ifadeleri doğrultusunda Rabia Naz’ın çatıdan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Giresun Adli Tıp Kurumu’nun bilgisine başvurulmuş, kurumun raporunda ''Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği'' mütalaası dile getirilmiştir. Giresun Adli Tıp Kurumunun söz konusu raporu üzerine konu bir kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun görüşüne sunulmuştur. İhtisas Kurulu raporunda da “ölümün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibariyle ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması dikkate alındığında; ölümün trafik kazasına bağlı olmadığının” oy birliği ile mütalaa edildiği bildirilmiştir.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunca yapılan inceleme sonunda verilen raporda da ''Otopside tespit edilen travmatik değişimler (bel omurlarında kompresyon kırığı, talus ve kalkaneus kırıkları, femur-tibia kırıkları, sakroiliak alanda ileumda kırıklar gibi) ayaklar üstüne yüksekten düşme durumunda oluşan tipik bulgular olup çocuğun ölümünün yüksekten düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı, omur, pelvis ve ekstiremite kemik kırıkları ile birlikte gelişen komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu”… oy birliği ile mütalaa olunur'' ifadeleri yer almıştır.

Bu deliller ışığında Rabia Naz Vatan’ın çatıdan düşmüş olduğu anlaşılmış ancak bir başkası tarafından düşürülmüş olma ihtimali göz ardı edilmemiştir.

Bu kapsamda;

- Ailenin bildirdiği veya Başsavcılığımızın tespit ettiği ya da ifadelerde geçen toplam 130 kişi tanık sıfatıyla dinlenmiştir,

- 33 şahsın HTS kayıtları incelenmiştir,

- 3 şahıs hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve değerlendirilmesi tedbiri uygulanmıştır,

- Olay günü Rabia’nın geçtiği tespit edilen güzergahtaki 8 işyerinin güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir,

- Aralarında İstanbul Adli Tıp 3. Üst Kurulu ile 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun da bulunduğu çeşitli kurumlardan olay yeri incelemesi, DNA ve diğer örneklerin karşılaştırılması, otopsi raporu gibi konularda 29 ayrı görüş ve inceleme raporu alınmıştır.

"Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi"

Sonuç itibarıyla Rabia Naz’ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan’ın evininin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16.07.2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."