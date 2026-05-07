Ranzadan düşen iki yaşındaki çocuk yaralandı: Hayati tehlikesi bulunuyor

Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre ranzanın üzerine çıkarak zıplayan çocuk, dengesini kaybederek başının üzerine düştü. Yaralanan Eymen, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan muayenede kafa tasında kırık olduğu belirlenen Eymen G., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Küçük çocuğun sevk sırasında ambulans içerisinde annesi Şeyma G.'nin kucağında olduğu görüldü.