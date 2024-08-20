Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretimi 2028 yılına kadar günlük 60 milyon metreküpe çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Bayraktar, “Bu, yıllık 20 milyar metreküp eder. Türkiye'nin 22 milyar metreküpe yakın hane halkı tüketimi var. Yani Türkiye’nin konutta kullandığı gaz buradan karşılanabilir” diye konuştu.