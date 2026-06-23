Risk değil sayı arttı: Diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi

Kaynaklar, genel tabloya bakıldığında Türkiye’yi etkileyen ana fay sistemlerinde büyük bir değişiklik olmadığını söyledi. Ancak bu büyük sistemlerin çevresindeki daha küçük kırıklar ve yan hatlar artık çok daha ayrıntılı biçimde gösteriliyor. Marmara’da özellikle deniz altındaki kırıkların nereden geçtiği daha net hale gelirken, Bursa ve çevresinde de ana sistemle bağlantılı küçük faylar daha iyi tanımlanmış durumda. Ege Bölgesi ise en fazla yeni detayın ortaya çıktığı alanlardan biri oldu; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevresinde daha önce fark edilmeyen çok sayıda küçük kırık hattı haritaya eklendi.