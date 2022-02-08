Gündem Rus savaş gemileri Karadenize doğru yola çıktı
ÇANAKKALE

Rus savaş gemileri Karadeniz'e doğru yola çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı, deniz tatbikatları için Akdeniz’den Karadeniz’e hareket eden savaş gemilerinin geçişlerinin devam ettiğini bildirdi.

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Haber Merkezi İHA
Rus savaş gemileri Karadenize doğru yola çıktı
Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen savaş gemileri, Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

Rusya ile NATO arasında yaşanan gerilim devam ederken geçtiğimiz 20 Ocak’ta Rusya, 140’tan fazla gemi ve 10 bin personelle deniz tatbikatlarına başladı.

Devam eden tatbikatlara katılmak için Rus donanmasına ait savaş gemilerinin de tatbikat noktalarına sevkiyatının sürdüğü belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz’den yola çıkan ve Ege Denizi üzerinden Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazları’ndan geçişleri devam eden Karadeniz filosuna bağlı 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev" isimli savaş gemilerinin ilerleyişinin sürdüğü aktarıldı.

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Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı’ndan geçti: Drone ile görüntülendi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, savaş gemilerinin geçişlerinin yarın da süreceği belirtilerek, Akdeniz’den Karadeniz’e Pyotr Morgunov, Georgy Pobedonosets ve Aleksandr Olenegorsky isimli savaş gemilerinin sevk edileceği aktarıldı.
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