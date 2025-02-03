Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, internet sitelerinden takip etmesi gerektiği bildirildi.
İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Şubat Çarşamba ve 6 Şubat Perşembe günleri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.
İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecek.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada,
"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 5-6 Şubat'taki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir"
ifadelerine yer verildi.
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