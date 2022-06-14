Sahibi oldukları evde kiracı olduğunu öğrenince boşanma davası açtı

Emsal niteliğinde bir karara imza atan 2. Hukuk Dairesi, kiranın ödenmemesinden dolayı evi terk eden eşe 15 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gaziantep’te bir kadın eşinin satın aldığını söylediği evin asıl sahiplerinin kendileri olmadığını, evde kiracı olarak oturduklarını öğrenince boşanma davası açtı.

Sahibi oldukları evde kiracı olduğunu öğrendi

Bir gün gerçek ev sahibinin kapıyı çalarak, “Kiram yıllardır ödenmiyor, evden çıkın” demesiyle büyük şok yaşayan 3 çocuk annesi kadın, eşinin söylediği yalan üzerine evi terk etti. Evi terk ederek Gaziantep Aile Mahkemesinde eşine karşı boşanma davası açan kadın, mahkemenin verdiği kararla bir kez daha yıkıldı. Kadının ev yalanını öğrenmesinin ardından evi terk etmesi mahkeme tarafından kusurlu bulunurken dava reddedildi.

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Üst mahkeme kararı bozdu

Kadının avukatı Murat Doruk, yerel mahkemenin verdiği kararı istinaf ederek Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Doruk’un itirazını inceleyen 2.Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Dosyadaki delil ve tanık beyanlarını değerlendiren üst mahkeme, kocanın evin geçim giderlerini karşılamadığını, kirayı ödemediğini ve yeniden annesinin de yaşadığı binaya dönmek üzere kadın eş üzerinde baskı kurduğunu belirledi.

“Temel ihtiyaçları karşılanmadığını doğrulanmıştır”

Kararda erkek eşin kendi tanığı olan çocuğunun dahi kira ödenmediği için evden çıkarıldıklarını beyan ettiğine yer veren mahkeme, “Erkek eşin annemde yaşayalım dediği, babası çalışmasına rağmen kiranın ödenmesi gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığını doğrulamıştır. Bu nedenle boşanmaya neden olaylarda söz edilen kusurlar nedeni ile erkek eşin tam kusurlu olduğu anlaşılmıştır. Kadın eş olayların akışı karşısında dava açmakta haklıdır” ifadelerini kullandı.

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Kadının davasını kabul ederek çifti boşayan mahkeme, eşine yalan söyleyen kocanın 15 bin TL maddi tazminat ödemesine de hükmederek emsal niteliğinde bir karar verdi.

Ev yalanı boşanma davası nedeni oldu

Kocanın eşine “Burası artık bizim evimiz” diyerek evi satın aldığını söylediğini aktaran Avukat Murat Doruk, müvekkilinin evi kendi evi sanarak uzun bir süre oturduğunu belirtti. Bir gün ev sahibinin eve gelerek müvekkiline “Benim kiram yıllardır ödenmiyor evden çıkın” dediğini paylaşan Doruk, “Müvekkilim olan hanımefendi büyük bir şok yaşıyor. Ardından kendisi araştırdığında da eşinin evi satın almadığını öğreniyor. Eşinin aslında evin kira olduğunu ama satın alınmış gibi gösterdiğini öğreniyor. Ardından evden ayrılıp boşanma davası açıyor. Gaziantep Aile Mahkemesinde boşanma davasını açtık. Bizim boşanma davamız ilk aşamada reddedildi. Kadın evi terk ettiği için kusurlu görüldü” ifadelerine yer verdi.

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Kirayı ödemeyen koca asli kusurlu bulundu

İtirazlarını inceleyen üst mahkemenin emsal niteliğinde bir karar aldığını sözlerine ekleyen Avukat Doruk, “2. Hukuk Dairesi kiranın ödenmemesinden dolayı evden çıkartılan kadının kusursuz olduğunu, kirayı ödemeyen kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını tümüyle ortadan kaldırdı. Kadın komşularına ‘Ev benim, burayı eşim aldı’ diyor. Bunları sürekli anlatıyor. Tabii kadın bu noktada evin kira olduğunu öğrenince o mahallede yaşayamaz duruma da geliyor. İnsanlar artık arkasından konuşmaya başlıyor. Dalga geçiyorlar ve kadın orada barınamaz hale geliyor” diye ekledi.

Emsal niteliğinde bir karar

Kadının yaşadığı olaylardan sonra evi terk ettiğini aktaran Doruk, “Yerel mahkeme bunun evi terk sebebi olmadığını söyledi. Ancak üst mahkeme bunun evi terk etme sebebi olduğunu, kirayı ödemeyi kocanın asli kusurlu olduğunu belirterek yerel mahkeme kararını bozdu. Biz bu kararı Yargıtay’ın da onaylayacağını düşünüyoruz. Karar boşanma davaları için emsal niteliktedir” şeklinde konuştu.

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GÜNDEM Yargıtay’dan emsal karar: 'Ben yoksam hiçsin' boşanma sebebi sayıldı

FOTOĞRAF 18 İstanbul’da yaşayan 26 yıllık evli H.A.(53) karısı N.A.(51) ile karşılıklı boşanmaya karar verdi. Bir çocukları bulunan çift, 2019 yılında avukatları aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. 'EVLİLİĞİMİZ BOYUNCA PSİKOLOJİK VE DUYGUSAL ŞİDDET UYGULADI'<br><br>Mahkemeye dava dilekçesi sunan H.A., karısının aşırı kıskanç olduğunu, uzun yıllardır aralarında duygu ve düşünce birliğinin sağlanamadığını öne sürdü. Eşi N.A. ise, aşırı kıskançlık gösterdiği yönündeki iddiaların aksine kocasının sadakatsiz davranışlarına rağmen çocuğu için katlandığını, eşinin kendisine ve çocuğuna karşı ilgisiz, sevgisiz davrandığını, evlilikleri boyunca kendisine psikolojik, duygusal ve ekonomik şiddet uyguladığını belirtti. KOCA AĞIR KUSURLU BULUNDU<br><br>Davaya bakan Anadolu Aile Mahkemesi dosyayı karara bağladı. SOĞUK SU GÖNDERDİ<br><br>Kararda, çiftin sık sık tartıştıkları, kocanın karısına ve çocuğuna karşı ilgisiz ve soğuk davrandığı, evi terk ederek eşinin geçimi ile ilgilenmediği, müşterek eve ait abonelikler ile eşine verdiği kredi kartını iptal ettiği ve H.A.’nın karısı N.A.’ya bakkal çırağıyla soğuk su gönderdiği kaydedildi. Taraflar arasında yaşanan bu olaylarda adamın ağır kusurlu olduğunu vurgulayan mahkeme, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle tarafların boşanmasına karar verdi. KADINLIK GURURUNU RENCİDE ETTİ<br><br>Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kadının kişilik haklarının zarar gördüğünü, adamın eşine bakkal çırağıyla soğuk su gönderip 'Üstüne bir bardak su iç' anlamına gelen bu eylemin kadınlık gururunu rencide ettiğini aktaran mahkeme, kocanın 55 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesine hükmetti.<br> EMSAL KARAR NİTELİĞİNDE<br><br>Mahkemenin kararını değerlendiren avukat Veysel Kesat, “Aile Mahkemesi, kadın lehine manevi tazminat davasına hükmetmiştir. Bizler avukat olarak boşanma davalarında taraflara boşanma aşamasında herhangi bir şekilde kişilerin kişilik haklarına yönelik veya rencide edici bir fiilde bulunmamalarını, özellikle çocuklarının bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebileceklerini, bu süreci saygı çerçevesi içinde geçirmeleri için tavsiyelerde bulunuyoruz. Aile Mahkemesi’nin verdiği bu karar da emsal bir karar niteliğindedir. Erkeğin gerçekleştirmiş olduğu bu fiilin eşine karşı onur kırıcı, rencide edici hareket olduğu kabul edilmiş, bundan dolayı da manevi tazminata hükmederek davayı karara bağlamıştır” dedi. Mahkemeden emsal karar: Eşine bakkal çırağıyla gönderdiği 'soğuk su' boşanma nedeni sayıldı İstanbul'da yaşayan 26 yıllık evli çift, yıllarca süren anlaşmazlıklar yüzünden boşanmaya karar vererek mahkemenin kapısını çaldı. Bu süreçte koca, bakkal çırağıyla karısına soğuk su gönderdi. Bu eylem üzerine mahkeme, emsal bir karara imza attı. Kocanın ağır kusurlu olduğunu kaydederek, maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. İşte mahkemenin gerekçesi ve kocanın ödeyeceği tazminat miktarına dair tüm detaylar...

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