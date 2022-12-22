Gündem Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
TEKİRDAĞ

Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yapan Ayşe Özkiraz için hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Özkiraz, 13 yıl hapis cezası ile yargılanacak.

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Haber Merkezi İHA
Sahte doktor Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Ayşe Özkiraz

Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaparken bir anda ülkenin gündemine oturan Ayşe Özkiraz ile ilgili Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma tamamlandı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame, Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ayşe Özkiraz
Ayşe Özkiraz

İddianamede, Özkiraz hakkında ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, ’özel belgede sahtecilik’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve ’yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun’a muhalefet’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı

'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
FOTOĞRAF 7
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Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı.
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Tekirdağ T Tipi Cezaevine konulan Ayşe Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulundu. Avukatının bir üst mahkeme olan Çerkezköy 3üncü Asliye Ceza Mahkemesine tutukluluğa itirazı, reddedildi.
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Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Özkiraz ile ilgili soruşturmayı tamamladı. Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesine sunuldu.
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İddianamede, Özkiraz hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis cezası istendi.
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Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Ayşe Özkirazın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu: Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu
Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan 20 yaşındaki Ayşe Özkiraz için istenen ceza belli oldu.
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