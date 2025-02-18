Sahte içkide ölü sayısı 54

Ankara’da sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Başkentte Cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak vefat ettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.