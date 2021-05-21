Sakarya'da bir kişi tartıştığı eşinin kıyafetlerini ateşe verince evi yaktı

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Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası yaptığı müdahaleye sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail’in samimiyetsiz, iki yüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart" denildi.