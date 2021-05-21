Gündem Sakaryada bir kişi tartıştığı eşinin kıyafetlerini ateşe verince evi yaktı
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Sakarya'da bir kişi tartıştığı eşinin kıyafetlerini ateşe verince evi yaktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Bilal A.’nın, tartıştığı eşinin kıyafetlerini ateşe verince evde yangın çıktı. Ekiplere direnen Bilal A. güçlükle evden çıkarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Sakaryada bir kişi tartıştığı eşinin kıyafetlerini ateşe verince evi yaktı
Bilal A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi 5060 Sokak’ta yaşayan Bilal A., öğle saatlerinde evde yalnız başınayken telefonda eşiyle tartıştı. Bilal A. telefonu kapadıktan sonra eşinin elbiselerini ateşe verdi.

Bu sırada alevler evin çatısına sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bilal A. evden çıkmak istemedi.

Bilal A., "Eşime kızdım evi yaktım, benim evim değil mi? Çıkmak istemiyorum. Beni neden çıkarmaya çalışıyorsunuz?" diyerek ekiplere tepki gösterdi.

Bilal A. güçlüklü dışarı çıkarılırken, itfaiye ekibi yangını söndürdü. Bilal A. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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