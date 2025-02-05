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Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığı yapıyorlardı: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz

10:175/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.
Teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Milli Savunma Bakanlığı
#PKK/YPG
#terör örgütü
#Suriye

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