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Şanlıurfa Valiliğinden vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı

Şanlıurfa Valiliğinden vatandaşlara sel ve su baskını uyarısı

18:3511/06/2025, Çarşamba
IHA
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Valilik, il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini belirtti.
Valilik, il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğini belirtti.

Şanlıurfa'da bugün etkili olması beklenen şiddetli yağmur konusunda Valilikten vatandaşlara uyarı yapıldı. Valiliğin açıklamasında yağmur sonrası sel ve ani su baskınları olabileceğine dikkat çekilerek, "Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Şanlıurfa Valiliği, etkili olması beklenen şiddetli yağmur ve sonrasında yaşanması muhtemel sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, vatandaşları bugün etkili olması beklenen şiddetli yağmur konusunda uyardı. Yağmur sonrası sel ve ani su baskınları olabileceğine dikkat çekilen açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Ani sel ve su baskınları, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.



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