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Şanlıurfa'da lastik vandalı tutuklandı

Şanlıurfa'da lastik vandalı tutuklandı

22:527/06/2025, Cumartesi
AA
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Lastikleri kesen 19 yaşındaki zanlı tespit edilerek yakalandı.
Lastikleri kesen 19 yaşındaki zanlı tespit edilerek yakalandı.

Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinde bulunan 16 aracın lastiğini kesen şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 aracın lastiklerini kestiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Karakoyunlu Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde araç lastiklerinin bıçakla kesildiğini fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede lastikleri kesen kişinin H.H.A. (19) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.



#alışveriş merkezi
#Araç lastiği
#Şanlıurfa
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