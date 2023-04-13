Şanlıurfa'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

İYİ Parti Şanlıurfa eski il başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili aday adayı olan Mehmet Fedai Çakmaklı partisinden istifa etti. Adayların açıklanmasının ardından açıklama yapan Çakmaklı, "Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var" dedi.