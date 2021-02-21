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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da minibüste üç ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde biri çocuk üç kişinin cesedi bulundu. Şahısların, ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Araç içerisindeki Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araç içerisindeki Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, Bozova’nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde üç kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, üç kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.


Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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