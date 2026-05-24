Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

Şanlıurfa’da ruhsatsız silah operasyonu: 1 tutuklama

22:0624/05/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Gerçekleşen operasyon sonucu gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız olduğu belirlenen 3 adet uzun namlulu silah ile 1 tabanca ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet G3 uzun namlulu silah, 1 adet G1 uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 269 adet mermi ve 11 adet şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Silah
#Operasyon
#Emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB haziran 2026 PPK tarihi