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Şartlar oluşursa Şam'a büyükelçilik açılacak

Şartlar oluşursa Şam'a büyükelçilik açılacak

04:0011/12/2024, Çarşamba
G: 11/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?” sorusuna “Şartların oluşmasına bakacağız” karşılığını verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği’nin yeniden açılması konusunda açıklama yaptı. İsrail'in Suriye'deki saldırganlığı konusu hatırlatılarak, ne yapmaya çalışıldığının sorulması üzerine Fidan, “Mevcut yönetimin elindeki tüm ekipmanı ve teçhizatı kullanılamaz hale getirmek istiyor” yanıtını verdi. “Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği yeniden açılacak mı?” sorusu üzerine ise Fidan, “Şartların oluşmasına bakacağız” ifadesini kullandı.


PKK DURUMDAN İSTİFADE EDEMEZ

Öte yandan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Fidan, Blinken'a, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini belirtti. Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu kaydeden Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.


#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#Suriye
#Şam
#büyükelçilik

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