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EDİRNE

Savaş o şehirde kiralara yansıdı: Yüzde 70 artış

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından ülkeyi terk eden Ukraynalı vatandaşlar, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıkları ilk durak Edirne’de ev kiralama başladı.

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Haber Merkezi İHA
Savaş o şehirde kiraları artırdı:Bölgede kiralar yüzde 60 ile yüzde 70 arttı
Edirne'de kiralar arttı.

Ukrayna’daki savaştan kaçan Ukraynalılar, güvendikleri ülkelerin başında gelen Türkiye’ye geliyor. Edirne’de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Ukraynalılar, yaşadıkları dram ve korkulu günlerinden ardından daha fazla yolculuk yapmamak için Edirne’de kiraladıkları evlerde yaşamaya başladı. Son haftalarda kiralık dairelere talebin artmasıyla birlikte kiralık evlerin fiyatları da adeta tavan yaptı.


Bölgede kiralar yüzde 60 ile yüzde 70 arttı


Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Kaleiçi semtinde bin ile bin 500 TL arasında kiralanan evlerin Ukraynalı ailelere 2 bin 500 ile 3 bin TL’ye kiralanmasına tepki gösterdi. Bölgede kiraların yüzde 60 ile yüzde 70 arttığına dikkat çeken Feda, “Halkımızdan ve emlakçı arkadaşlarımızdan dileğim Ukraynalı vatandaşlarda yarım komisyon almaları, kira konusunda yardımcı olmaları hatta imkanları varsa 1-2 ay kira almamaları. İnsanlık namına yardımcı olmaları konusunda rica ediyorum” dedi.
“İnsanlıkla bağdaşmayacak bir durum, kefenin cebi yok”


Edirneli vatandaşlar evlerini fahiş fiyatla Ukraynalılara kiralayan kişilere tepki gösterdi. Edirneli vatandaşlardan Gültekin Özcan, “Savaştan kaçıp zor durumda buralara gelmişler, sığınmışlar. Bu insanlar burada bu evleri tutmak zorunda kaldılar diye bin liralık evleri 3 bin liraya onlara kiralamak insanlıkla bağdaşmayacak bir durum. Kefenin cebi yok herkes sonuçta 5 metre kefenle gidecek bu dünyadan herkesin gideceği yer de belli bugüne kadar ben çok cenazelere katıldım. Kimseyi parayla ve ya altınla gömdüklerini görmedim” diye konuştu.
“Yazıklar olsun, evimi satmasaydım ücretsiz verirdim”


Bir başka Edirneli vatandaş Hasan Çık da, “Önce insaflı olmalarını isterim. Yazıklar olsun benim de Kaleiçi’nde evim var satmasaydım ücretsiz verirdim otursunlar" diye açıklamasında bulundu.

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