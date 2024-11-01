Savcıya tehdit ve hakaret

MYK'dan sonra Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda DEM Parti ile CHP ortak miting düzenledi. Katılımın az olduğu mitinge CHP ve DEM dışında TİP, Sol Parti, Emek Parti ve ESP ilçe örgütleri destek verdi. Saat 16.30’da başlayan mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sahneye çıkar çıkmaz mikrofonu DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’na verdi. Hatimoğlulları konuşmasında kent uzlaşısına dikkat çekti. DEM Parti eş başkanından sonra mikrofona geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendi hakaret davasından bahsetmeyi tercih etti.





GRUP TOPLANTISI SİLİVRİ'DE

Özgür Özel ise soruşturmayı yürüten başsavcı hakkında ağır ifadeler kullandı. Özel başsavcı hakkında, "Akın Gürlek savcı değildir. Akın Gürlek hukukçu değildir. Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir" dedi. Özel'in konuşması yargı camiasında tepkiyle karşılandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili "Yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Konuşmasında erken seçim çağrısı da yapan CHP Genel Başkanı grup toplantısını bugün Ahmet Özer'i ziyaret ettikten sonra Silivri Cezaevi önünde gerçekleştireceğini açıkladı.





İmamoğlu kampı şova çevirecek

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP, 1-3 Kasım'daki Antalya Kampını İstanbul'a taşıma kararı aldı. Antalya'daki kamp iptal edilirken, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri "acil kodu" ile önceki gece yarısı İstanbul Esenyurt'ta çağrıldı. CHP'li vekillerin tümü dün İstanbul'a geçti. Kampın İstanbul'da toplanmasının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lehine olacağı değerlendiriliyor. CHP kaynakları, "Mansur Yavaş'ın, Özer'in tutukluluğuna sessiz kalması, İBB Başkanı'nın bu süreçten avantajlı çıkmasını sağlayacak. Özel ve Genel Merkez'in gücünün olmadığını, tüm işlerin kendisi tarafından organize edildiğini kampın her anına nüfuz ederek hissettirebilir" değerlendirmesinde bulunuyor.











