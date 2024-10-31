Yeni 'emanetçi' aranıyor

Özel'in liderliğine yönelik eleştiriler bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun parti içindeki sözcüsü konumundaki Gökhan Günaydın etrafında yoğunlaştı.TBMM'de CHP Grup Başkanvekili görevini sürdüren Günaydın'ın Antalya'daki milletvekili kampı öncesinde olağanüstü kurultay talebiyle gelen isimlere olumlu mesajlar vermesi, CHP içinde İmamoğlu 'emanetçisini' değiştirecek yorumlarını da beraberinde getirdi. Genel Merkez kaynakları, "Günaydın aldığı eğitim, entelektüel kimliği ve hitabetiyle Özel'e alternatif bir isim olduğunu düşünüyor olabilir. Ancak Günaydın'ın parti içindeki etkinliği büyük ölçüde İmamoğlu'na bağlı" yorumunda bulundu. Kaynaklar, Temmuz 2023'te patlak veren Zoom Cuntası'na işaret ederek, "Emanetçi bir genel başkan adayı aranıyorsa buna sadece İmamoğlu karar veremez. İmamoğlu ile ortak hareket edenler var. Onların da görüşü alınacaktır. Çünkü, Kılıçdaroğlu karşıtı ilk oluşum henüz Özgür Özel aday olmadan ortaya çıktı. Bu yapının içinde Gökhan Günaydın da vardı" diye konuştu.