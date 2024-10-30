Teröristlerle ittifak yapılmaz!

Terör operasyonu kapsamında gözaltına alınan CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, aralarında kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Remzi Kartal'ın da olduğu 694 teröristle görüştüğü ortaya çıktı. DEM kontenjanlı belediye başkanının terör ağı, CHP'nin seçim dönemi 'kent uzlaşısı' adı altında Türkiye’yi bölmek isteyenleri şehirlerde söz sahibi yaparak geri dönüşü olmayan bir hataya imza attığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şimdi kamuoyunda "CHP yaptığı tarihi hatadan ders çıkaracak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor.
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.
Esenyurt Belediyesi önünde de geniş güvenlik önlemleri alınırken Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı ifade edildi.
Teröristbaşıyla 14 kez görüşmüş
Terör operasyonu kapsamında gerçekleştirilen iletişim takibi ve fiziki izlemeler sonucunda CHP'li Özer’in yaklaşık 10 yıllık bir sürede terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle irtibata geçtiği belirlendi.
Ayrıca, kırmızı bültenle aranan örgüt yöneticilerinden Remzi Kartal ile de 14 kez görüştüğü tespit edildi.
DEM'in desteğiyle seçilmişti
2019 yılında Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024 seçimleri öncesinde Ali Gökmen'in adaylığını geri çekmesi üzerine, DEM Parti’nin desteklediği Ahmet Özer’i aday olarak göstermişti. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde en yüksek oyu alan Özer, Esenyurt Belediye Başkanı olarak seçilmişti.
Savcılık açıklama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Kent uzlaşısının' maskesi düşüyor
DEM Parti ve CHP 31 Mart'taki yerel seçimlerde "Kent Uzlaşısı" protokolü adı altında bir ittifak yaptı. İki parti güçlü oldukları bölgelerde birbirlerinin adaylarını veya ortak belirlenen adayları destekledi.