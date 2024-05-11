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Kandil'le kent uzlaşısı meyvelerini veriyor: CHP'li başkana PKK tutuklusu yardımcı!

CHP seçim ortağı DEM Parti’yi ödüllendirmeye devam ediyor. İstanbul’da 43 meclis üyeliği verilen DEM Parti’ye görevlendirmeler başladı. Son olarak, 17 Temmuz 2018'de terör örgütü PKK/KCK'ya yapılan operasyonda tutuklanan DEM Partili Nevzat Kılıç, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin tarafından 'başkan yardımcısı' olarak atandı.

11:28 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Nevzat Kılıç - Alper Yeğin
Nevzat Kılıç - Alper Yeğin

CHP'li belediyelerde 'eş, akraba, dost' atama furyası devam ederken yerel seçimde ittifak yaptığı DEM'le olan anlaşmalar da yürürlüğe girmeye başladı.


DEM'li yöneticilerin seçim öncesi yaptıkları
"Başkan CHP'den yardımcı bizden olacak"
açıklamaları, İstanbul
Sancaktepe
'de uygulamaya konuldu.

17 Temmuz 2018'de PKK/KCK'ya yapılan operasyonda
HDP'li Nevzat Kılıç
‘ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

  • Yapılan baskında terör örgütüne ait dökümanlar ve terör elebaşına ait fotoğraflar ve örgüte ait paçavralar ele geçirildi.

HDP'li Nevzat Kılıç'ın
Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
tarafından başkan yardımcısı olarak atandığı ortaya çıktı.

CHP’li Beyoğlu’na DEM’li başkan yardımcısı

Geçtiğimiz günlerde, yerel seçimde DEM Parti kontenjanından CHP'den Beyoğlu'nda 11’inci sıra meclis üyesi seçilen Elif Yıldırım, alınan kararla Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney imzasıyla yayınlanan görev dağılımı kararında, “Belediye Meclis Üyesi Elif Yıldırım'ın 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev dağılımı yapılmıştır” denildi. Yayımlanan kararname tüm müdürlüklere iletildi.

İnan Güney, Ekrem İmamoğlu.

DEM'in İstabul'da 43 meclis üyesi var

CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili, meclis üyesi olmuştu. CHP ile ittifak kapsamında İstanbul'da 22 ilçede aday göstermeyen DEM Parti Esenyurt'ta 8, Sancaktepe ve Şişli'de 4'er, Ataşehir ve Tuzla'da 3'er, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy’de 2'şer, Eyüp, Kartal ve Şile’de 1'er meclis üyesi çıkardı. 17 DEM Partili de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi seçildi. Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Partili Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül, “Bu ülke İHA-SİHA'larla, tankla-toplarla korunacak bir ülke değil” diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış, DEM Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Hasan Özdemir ve DEM Parti Eyüpsultan İlçe Başkan Adayı Servet Güzel, İBB Meclis üyesi seçilen DEM Partililer arasında.


  • DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş, seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu şöyle uyarmıştı: “Ekrem İmamoğlu ‘Bu oylar benimdir’ demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenimiz oraya oy verdi. Neden? Çünkü AK Parti'yi cezalandırmak istedi.”


#Nevzat Kılıç
#DEM Parti
#CHP
#Sancaktepe
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